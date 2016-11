Lieferstudie: Das sind die schnellsten Paketdienste in Deutschland

Die Paketstudie des Bvoh, in Kooperation mit Parcellab, untersucht die Leistung der Paketdienste in Deutschland. (Foto: © YinYang - iStock.com)

Eine Studie hat anhand von Versanddaten ermittelt, welcher Paketdienst in welcher Region am schnellsten und zuverlässigsten arbeitet. Ein Überblick über die Leistung der deutschen Paketdienste.

Wie gut es mit dem Paketversand in Deutschland läuft, hat der Bundesverband Onlinehandel (Bvoh) in seiner Paketstudie untersucht. Zusammen mit dem Dienstleister Parcellab hat der Bvoh die Arbeit der Paketdienste DHL, GLS, Hermes, DPD und UPS untersucht und ausgewertet. Als zuverlässigster Anbieter hat sich dabei DHL erwiesen, UPS konnte in der Sparte Kundenzufriedenheit bei den Endkunden und den Paketempfängern überzeugen. Unterschiede in den Lieferzeiten und bei Zustellproblemen hat die Studie vor allem regional festgestellt – dort bietet sich auch das größte Optimierungspotenzial.

Bvoh-Paketstudie untersucht die Leistung der Paketdienste

Die Studie hat über 35 Millionen Versandereignisse von über 100 Onlinehändlern untersucht. Parcellab liefert Trackingdaten aller Paketdienste direkt in die Systeme der Onlinehändler, so stand der Untersuchung eine große Datenbasis zur Verfügung, die nicht auf weichen Kunden-Befragungen, sondern auf harten Fakten, direkt aus den Trackingdaten der Paketdienstleister, basiert.

Paketdienst DHL bietet die höchste Zuverlässigkeit bei Lieferungen

Deutschlandweit hat die Studie DHL die höchste Zuverlässigkeit bescheinigt. Die Laufzeiten von DHL schwanken im Vergleich zum gesamten Testfeld am geringsten. Doch nicht nur bei der Laufzeit der Pakete zeigte DHL Bestleistung, dem Dienstleister gelingt auch die Paketzustellung am häufigsten gleich beim ersten Versuch. Die Paketdienste liegen hier allerdings nicht weit auseinander. Die Zustellung beim ersten Versuch gelingt GLS zu 93 Prozent, Hermes ebenfalls zu 93 Prozent und UPS zu 92 Prozent.

Der Paketdienst DHL hat zusammen mit GLS auch die wenigsten Laufzeitüberschreitungen verursacht. (Grafik: Bvoh/Parcellab)

Auswahl des Paketdienstes: Es kann sich sich lohnen, regional auf unterschiedliche Anbieter zu setzen

Perfektionistisch veranlagte Onlinehändler können ihren Kunden den optimalen Versand bieten, wenn sie in verschiedenen Regionen gezielt auf bestimmte Paketdienstleister setzen.

In Brandenburg/Berlin bieten GLS und Hermes beispielsweise die beste Lieferzeit. Insgesamt hat die Paketstudie des Bvoh in 19 Regionen Deutschlands jeweils die Paketdienste mit der besten Performance ermittelt.

Welcher Paketdienst liefert in welcher Region am schnellsten und zuverlässigsten? Diese Tabelle gibt Auskunft. (Grafik: Bvoh/Parcellab)

Lieferprobleme am Samstag am wahrscheinlichsten

Der Samstag erweist sich als schwierigster Tag für Paketzustellungen. Hier steckt deshalb auch das größte Optimierungspotenzial sowohl für Onlinehändler als auch für die Paketdienste.

An welchen Wochentagen treten am häufigsten Lieferprobleme auf? Mehrere, reguläre Zustellversuche nicht eingeschlossen. (Grafik: Bvoh/Parcellab)

