Sind das seine Passwörter? Trump-Sprecher twittert seltsame Botschaften

Der neue US-Präsident und sein Umfeld scheinen es mit den einfachsten Sicherheitsregeln nicht allzu genau zu nehmen. Trump-Sprecher Sean Spicer soll sogar Passwörter im Klartext getwittert haben.

Trump: Twitter-Konten nicht ausreichend gesichert

In den USA schlagen derzeit viele IT-Sicherheitsexperten die Hände über dem Kopf zusammen. Der Grund: Der neue US-Präsident Donald Trump und sein Gefolge befolgen offenbar die einfachsten Sicherheitsregeln nicht oder nehmen es damit zumindest nicht allzu genau. So soll Trump noch immer sein altes ungesichertes Android-Smartphone, ein Galaxy S3, benutzen. Zudem würden bei den offiziellen Twitter-Konten einiger Trump-Vertrauter grundlegende Sicherheitseinstellungen missachtet. Der Sprecher des Weißen Hauses machte darüber hinaus mit seltsamen Tweets auf sich aufmerksam.

Did the White House Press Secretary just tweet his password? I don't know about y'all but I feel safe https://t.co/ulRm31iVC0 pic.twitter.com/zokfVvWVnQ — Anna Massoglia (@annalecta) January 26, 2017

Sean Spicer hat am Mittwoch- und Donnerstagmorgen jeweils kryptische Zeichenketten auf seinem Twitter-Account veröffentlicht, bei denen es sich um Passwörter handeln könnte. Konkret: „Aqenbpuu“ und „n9y25ah7“. Spott und Häme sind da natürlich nicht weit, auch wenn nicht bekannt ist, ob es sich wirklich um Spicers Passwörter gehandelt hat.

Die Tweets sind jedenfalls in beiden Fällen umgehend gelöscht worden. „Sind das die Atomwaffen-Codes?“, fragt etwa ein Twitter-Nutzer. Oder: „Das erste ehrliche Statement dieser Regierung“. Besonders pikant wäre ein Passwort-Leak angesichts der Angriffe im Wahlkampf auf die politische Gegnerin Hillary Clinton wegen der Nutzung einer privaten E-Mail-Adresse für die dienstliche Kommunikation.

Trump: E-Mail-Adressen in Teilen einsehbar

Diese Vorwürfe verblassen aber auch hinter weiteren Mängeln in Sachen Sicherheit, die Trump und seinen Mitstreitern im Weißen Haus derzeit vorgeworfen werden. So hat ein Hacker darauf hingewiesen, dass mindestens bei den offiziellen Twitter-Konten des Präsidenten, der First Lady und des Vizepräsidenten, @POTUS, @FLOTUS und @VP, sowie bei angeblich fünf weiteren Mitgliedern des neuen Kabinetts, darunter wieder Sean Spicer, die grundlegenden Sicherheitseinstellungen nicht aktiviert wurden.

Not only is the @PressSec tweeting passwords, he also tied the Press Secretary Twitter to a gmail account. pic.twitter.com/MoqErnojbq — Nash (@Nash076) January 26, 2017

So waren die verknüpften E-Mail-Adressen in Teilen bei der Frage nach der Einrichtung eines neuen Passworts zu erkennen. Oft ist das der Ausgangspunkt für Hackerattacken. Die Konten des Präsidenten sowie der First Lady sollen zudem mit Gmail-Adressen verknüpft worden sein, was das Risiko für Hackerangriffe noch erhöht. Mittlerweile haben die Betroffenen reagiert und offenbar die Möglichkeit genutzt, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Für die IT-Sicherheitsexperten im Weißen Haus bleibt aber wohl noch jede Menge weitere Arbeit.

via thenextweb.com