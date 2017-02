Bündnis gegen Passwortabfrage an US-Grenzen: „Angriff auf fundamentale Grundrechte“

Die US-Regierung erwägt, dass Nicht-US-Bürger künftig ihre Passwörter bei der Einreise angeben sollen. Bürgerrechtler argumentieren jetzt öffentlich dagegen.

Die Trump-Regierung sorgt bereits in den ersten Wochen der Administration für großes Aufsehen. Anfang des Monats gab der Heimatschutzminister John F. Kelly beispielsweise zu verstehen, dass die Regierung darüber nachdenke, die Geräte- und Online-Dienste-Passwörter von Nicht-US-Bürgern bei der Einreise abzufragen. Jetzt hat sich ein Bündnis aus 50 Bürgerrechtsorganisationen und zahlreichen Einzelpersonen öffentlich gegen diese Erwägung gestellt.

Passwortabfrage an US-Grenzen: Bürgerrechtler stellen sich gegen Trump-Regierung

Mögliche Passwortabfrage bei Nicht-US-Bürgern ruft Bürgerrechtler auf den Plan. (Foto: dpa)

Das Bündnis, dem unter anderem auch die ACLU und die Electronic Frontier Foundation angehören, spricht von einem Angriff auf fundamentale Grundrechte. Es weist zudem in der gemeinsamen Erklärung auf die Unverhältnismäßigkeit hin, die mit einer Passwortabfrage einhergehen würde. Ein solches Unterfangen würde keine zusätzlich Sicherheit bringen, sondern vielmehr zu Nachahmern in anderen Ländern führen, was wiederum die Sicherheit der USA gefährden könne.

„Die erste Regel der IT-Sicherheit ist einfach: Gib deine Passwörter nicht heraus.“

„Die erste Regel der IT-Sicherheit ist einfach: Gib deine Passwörter nicht heraus. Keine Regierungsbehörde darf die Sicherheit, die Privatsphäre und andere Rechte von Menschen mit so einer Blanko-Richtlinie untergraben“, heißt es in der Stellungnahme . Die US-Regierung solle von ihren Plänen wieder Abstand nehmen, so die Forderung der Unterzeichner. Bislang gibt es keine Reaktion seitens der US-Administration auf die Aktion.

Auch in Deutschland wird derzeit ein ähnliches Vorgehen debattiert. Das Bundesinnenministerium plant, die Smartphones und Handys von Geflüchteten massenhaft auszulesen. Gegen den Vorstoß des Bundesinnenministers Thomas de Maizière gibt es jedoch breite Kritik in der Öffentlichkeit und der Parteienlandschaft – auch vom Koalitionspartner SPD. Inwieweit diese Maßnahme wirklich umgesetzt wird, lässt sich zurzeit noch nicht sagen.

