Patentantrag zeigt, wie sich Apple ein Anti-Kollisionssystem für Autos vorstellt

Apple hat in den Vereinigten Staaten einen Patentantrag für ein System zur Vermeidung von Autokollisionen eingereicht. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat.

Apple reicht Patentantrag für Anti-Kollisionssystem ein

Schon seit Jahren tauchen in der Wirtschaftspresse immer wieder Berichte auf, nach denen Apple den Einstieg in den Automobilsektor plane. Von Aussagen anonymer Quellen abgesehen, gab es jedoch im Grunde nie viel Handfestes dazu. Allerdings gehörte Verschwiegenheit seit jeher zu Apples Firmenpolitik. Jetzt ist aber immerhin ein Patentantrag aufgetaucht, der eindeutig belegt, dass sich Apple mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigt haben muss.

Konkret geht es in dem Patentantrag um ein System, das auch ohne vorherige Kenntnis seiner Umgebung dabei helfen soll, Kollisionen zu vermeiden. Anhand von zwei- und dreidimensionaler Daten soll das System erkennen, ob ein Objekt sich bewegt und welche Richtung es vermutlich einschlagen wird. Je nach Situation soll dann der beste Weg zur Vermeidung eines Aufpralls ermittelt werden. Das könnte je nach Sachlage ein Bremsmanöver oder ein Ausweichen des Fahrzeuges zur Folge haben.

Das Apple-Patent zeigt ein System zur Vermeidung von Kollisionen. (Grafik: Apple / United States Patent and Trademark Office)

Project Titan: Apples Autopläne im Kurzüberblick

Unter Experten gilt es als einigermaßen sicher, dass Apple unter dem Codenamen Project Titan zumindest an autonomen Elektrofahrzeugen geforscht hat. Dazu passt auch, dass Apple mehrere Automobilexperten von großen Pkw-Herstellern abgeworben hat. Außerdem ist bekannt, dass der Apple-Manager Steve Kenner einen mehrseitigen Brief an die US-Behörde für die Straßen- und Fahrzeugsicherheit geschrieben hat. Darin hat Kenner auch erwähnt, dass Apple an automatisierten Systemen im Bereich des Transportwesens interessiert sei.

Viel mehr lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht über Apples Automobilambitionen sagen. Im Oktober 2016 gab es Berichte darüber, nach denen Apple statt an einem eigenen Auto eher an Software-Lösungen für die Industrie arbeiten soll. Auch hier hat Apple selbst allerdings zu dem Bericht geschwiegen. So oder so dürfte der Computer-Konzern aus dem kalifornischen Cupertino auf absehbare Zeit keine größere Rolle im Pkw-Bereich spielen.

