Paydirekt: Mit viel Geld gegen den Konkurrenten Paypal

Paydirekt will offenbar in den Markt, koste es, was es wolle. Jetzt versucht die deutsche Finanzwirtschaft laut Medienberichten, mit einem weiteren dreistelligen Millionenbetrag dem übermächtigen Konkurrenten Paypal Paroli zu bieten.

Die deutschen Banken wollen ihren Bezahldienst Paydirekt laut einem Medienbericht mit einer großen Finanzierung gegen Konkurrent Paypal in die Spur bringen. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Finanzkreise, Paydirekt könne auf einen dreistelligen Millionenbetrag hoffen. Alleine die Sparkassen könnten über 100 Millionen Euro geben. Wenn man berücksichtigt, dass der Anteil der Sparkassen bei 40 Prozent liegt, kann man sich also ungefähr ausrechnen, in welcher Größenordnung das Engagement sein wird, das da auf die Genossenschaftsbanken und die Privatbanken zukommen wird. Andererseits waren es in letzter Zeit vor allem die Sparkassen, die sich – obwohl spät eingestiegen – vehement zu dem Projekt bekannten.

Paydirekt, das von den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken getragen wird, trat dem Bericht entgegen. Paydirekt bekomme zwar als Dienstleister der Banken ein Entgelt für Betrieb und Weiterentwicklung des Systems, welches in den üblichen Finanzierungsrunden besprochen werde, erklärte eine Sprecherin. Die Dimension des angeblichen Betrags ist aber falsch. Ebenso seien Informationen falsch eingeordnet worden. Auch t3n gegenüber hatte das Unternehmen vor einigen Wochen noch abgewiegelt – die Zahlen von Paydirekt entsprächen durchaus den Erwartungen und man brauche sich angesichts des Vergleichs mit Mitbewerbern nicht zu verstecken.

Paydirekt als Konkurrenz gegen Paypal positioniert

Paydirekt wurde im November 2015 von den deutschen Banken gegründet, um dem US-Zahldienst Paypal Konkurrenz zu machen – ein ehrgeiziges Ziel, angesichts der Tatsache, dass dieser seit vielen Jahren etabliert ist und aufgrund seiner Marktmacht weltweit in vielen Märkten eine Schlüsselrolle einnimmt. Deutsche Verbraucher sollten damit eine Alternative beim Einkauf im Internet haben. Mit dem Dienst wollen die Banken zudem ihre wertvollen Kundenbeziehungen schützen und ihre Klienten im wachsenden Online-Handel an sich binden.

Jedoch lief das Projekt nur schleppend an. Paydirekt hat hierzulande zwar nach eigenen Angaben 1,3 Millionen Nutzer - gut 40 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Das seit langem in Deutschland agierende Paypal kommt aber auf 18,9 Millionen. Auch bei der Anbindung wichtiger Internet-Händler hinkt Paydirekt trotz einiger Fortschritte dem US-Wettbewerber noch hinterher. Vor gut einem Monat hatte das Unternehmen dann erneut für Schlagzeilen gesorgt, als man mit Otto einen großen Player überzeugen konnte, das Bezahlverfahren in den eigenen Shops zu unterstützen – das allerdings zu einem erstaunlich hohen Preis.

Anzeige

Paydirekt braucht längeren Atem als gedacht

Es ist halt das übliche Henne-Ei-Problem: Ein Bezahlverfahren, das von wenigen Händlern angeboten wird, findet auch nicht die begeisterte Akzeptanz bei den Kunden. Und wenn die Kunden nicht danach fragen, haben auch die Händler keinen konkreten Anreiz, es zu unterstützen. Insgesamt dürfte vielen Banken wohl im Vorfeld nicht bewusst gewesen sein, in welchem Umfang sie hier Anschubhilfe leisten müssen. Letztendlich ist Paydirekt nichts anderes als ein hoffnungsvolles Startup. Eines mit großen Namen im Hintergrund, aber zugleich auch mit der bei solchen Unternehmen typischen Eigenschft, dass man im Vorfeld nur selten sagen kann, wie lange die Durststrecke bis zur Rentabilität dauern wird.

Das könnte dich auch interessieren:

(mit Material von dpa)