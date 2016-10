„Seit Wochen das Büro nicht mehr betreten“: Payment-App Cookies trennt sich von einem der Gründer

Erst eine Gründung mit viel Medienaufsehen und jetzt ein Gründer weniger an Bord. Rund um die Payment-App Cookies gibt es gerade einigen Trubel.

Die Payment-App Cookies hat sich von einem ihrer Gründer getrennt. Garry Krugljakow habe das Büro seit Wochen nicht mehr betreten, schreibt Cookies-Investor Ehssan Dariani in einem Tweet. Die Hintergründe sind unklar. Krugljakow sagte auf Anfrage von t3n.de nur, dass es aktuell noch Gespräche gäbe und eine offizielle Stellungnahme in Kürze folge.

Garry Krugljakow ist seit einiger Zeit nicht mehr Geschäftsführer bei Cookies.

Er hat seit Wochen das Büro nicht mehr betreten. — dariani (@dariani) October 24, 2016

Die Entscheidung sei „einstimmig getroffen worden, um auf interne Entwicklungen zu reagieren und die Weiterentwicklung des Unternehmens zu ermöglichen“, schreibt Cookies in einer E-Mail an t3n.de. „Im Laufe der Zeit hatte sich herauskristallisiert, dass eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Garry Krugljakow nicht möglich ist.“

Cookies: Gründung zweier Ex-N26-Mitarbeiter

Laut der Cookies-Website war Krugljakow als Head of Business für die Geschäftsentwicklung zuständig für die Bereiche Regulatorik, Datenschutz und Operations. Gegründet wurde Cookies von den beiden ehemaligen Mitarbeitern der Berliner Banking-App N26 – Krugljakow und Lamine Cheloufi. Cheloufi soll das Unternehmen nun alleine weiterführen. Schon vor ihrem Start konnte die Cookies-App einiges an Aufsehen erregen und holte sich viele Namhafte Investoren an Bord – darunter StudiVZ-Gründer Dariani.

Mehr zum Thema Cookies: Peer-to-Peer-App Cookies – was steckt hinter dem Hype?