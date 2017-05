Verzweiflungstaten bei Paydirekt: Bis zu 4.000 Euro Werbekostenzuschuss für Händler

Paydirekt, das Online-Bezahlverfahren der Kreditwirtschaft, hat fast zwei Jahre nach Einführung immer noch ein Akzeptanzproblem. Jetzt greift man verzweifelt zu großzügigen Werbekostenzuschüssen für Händler.

Paydirekt, das Online-Bezahlverfahren der deutschen Kreditwirtschaft, das gegen Global Player von Paypal bis Amazon Payments ins Rennen geschickt wurde, nimmt auch nach knapp zwei Jahren nicht so recht an Fahrt auf. Es ist das typische Henne-Ei-Problem: Weil sich zu wenige Händler registrieren, gibt es für die Kunden wenig Anreize, sich anzumelden und das System zu nutzen – und umgekehrt.

Gerade einmal 450.000 Kunden der deutschen Sparkassen sind es laut dem zu diesem Themenfeld gut informierten Bargeldlos-Blog, die sich bisher registriert haben. Insgesamt sind es, so erklärt Paydirekt auf Anfrage, immerhin gut eine Million Kunden. Doch angesichts von rund 50 Millionen möglichen Online-Banking-Kunden erscheint das doch nach eindreiviertel Jahren, die das System aktiv am Markt ist, recht wenig. Im April sei die Zahl der Neuanmeldungen über die Sparkassen gegenüber dem Vormonat sogar deutlich zurück gegangen, berichtet das Blog. Das könnte mit einer speziellen Aktion zu tun haben, die Elektronikversender Alternate im März durchgeführt hatte. Denn nicht jeder Kunde, der sich für das neue Bezahlverfahren anmeldet, tut dies ganz aus freien Stücken.

Paydirekt zahlt Händlern Werbekostenzuschüsse

So war beispielsweise eine umfangreiche Rabattaktion im Zusammenhang mit dem Jubiläum von Computerversender Alternate im März an einen Bezahlvorgang über Paydirekt geknüpft. Durch nicht ganz eindeutige Formulierungen in den Angeboten gab es hier zahlreiche Beschwerden der Kunden, wie man in Schnäppchenforen nachlesen kann. Auch überstieg das Interesse der Kunden wohl bei Weitem die geplanten Werte (und vorgesehenen Rabattsummen) und ob die Kunden das Bezahlverfahren danach noch einmal nutzen werden, ist fraglich.

Paydirekt ist die Paypal-Alternative der deutschen Banken. (Screenshot: t3n)

Um mehr Händler zum Mitmachen zu bewegen, vergibt die GIZS, die für die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe den Betrieb und die Weiterentwicklung des neuen Online-Bezahlverfahrens koordiniert, Werbekostenzuschüsse in Höhe von bis zu 4000 Euro an Händler, die das Shopsystem Shopware einsetzen und in den ersten drei Monaten nach Vertragsabschluss Transaktionen durchführen. 3000 Euro davon müssen als Rabatt an den Kunden weitergereicht werden. Doch das oben genannte Beispiel zeigt, dass gerade solche Werbekostenzuschüsse oft ein Strohfeuer entfachen und wenig nachhaltig wirken, weil sie eher Schnäppchenjäger als ernsthafte Interessenten anziehen. Die nutzen den Rabatt und lassen dann das Konto meist brach liegen. Hinzu kommen gegebenenfalls weitere Kunden, die nicht im Rahmen des Kontingents zum Zug kommen und infolgedessen unzufrieden sind.

Paydirekt sucht dringend weitere Händler

„Jede weitere Akzeptanzstelle ist für Paydirekt ein wichtiger Schritt zu einer gefestigten Stellung im Markt“, heißt es in einem Newsletter, in dem die GIZS die Sparkassen auffordert, das eigene Portfolio nach Firmenkunden mit Onlineshop zu durchforsten. Während man sich ursprünglich vor allem auf die großen Player fokussieren wollte, gilt jetzt die Devise „Klein, mittel oder groß: Jeder Händler zählt“. Als neue Zielgruppe will man auch den kommunalen Sektor ausgemacht haben, also Städte und Gemeinden, die ihre Zahlungen auch auf diesem Weg einziehen könnten.

Fest steht: Paydirekt tritt bestenfalls auf der Stelle und die Strategie, zuerst Top-Händler zum Mitmachen zu bringen, dann die Kunden zu überzeugen und so gewinnbringende Transaktionen zu generieren, geht bislang nicht in vollem Umfang auf. Dabei hätte das ans eigene Girokonto gebundene Bezahlverfahren durchaus gute Akzeptanzchancen. Schließlich handelt es sich bei der Konto führenden Bank um einen Partner, mit dem der Kunde bereits zusammenarbeitet und dem er Vertrauen entgegen bringt.

