Nach Aus für Project Ara: Phonebloks will modulare Laptops und Smartwatches bauen

Phonebloks gibt nicht auf: Nach dem Aus der Mitstreiter vom Project Ara zeigen die Initiatoren des modularen Smartphones weitere Einsatzmöglichkeiten der Idee.

Phonebloks: Neue Ideen nach Aus für Project Ara

Vor ziemlich genau drei Jahren sorgte Phonebloks mit seiner Idee eines modularen Smartphones für Aufsehen. Das Video, in dem das Konzept vorgestellt wurde, ist bis heute 21,8 Millionen Mal angeschaut worden. Kurz darauf veröffentlichte die damalige Google-Tochter Motorola mit Project Ara ähnliche Pläne. Die Teams von Project Ara und Phonebloks arbeiteten bis zum überraschenden Ara-Aus Anfang September eng zusammen. Jetzt bringt sich Phonebloks mit einem neuen Video und einer neuen Idee wieder ins Gespräch.

Phonebloks will das Konzept modularer Smartphones auf Laptops und Smartwatches ausweiten. (Bild: Phonebloks)

Phonebloks will Elektroschrott verringern

Darin wird das Konzept des modularen Smartphones, das sich aus mehreren Komponenten wie Kamera, Akku, Chip oder Display zusammensetzen lassen soll, weitergesponnen. Statt Smartphones könnten demnach auch Laptops und Smartwatches oder gar Kameras, Tablets oder weitere Wearables aus Modulen zusammengesetzt werden. Damit könnte – so die Phonebloks-Macher – jede Menge Elektroschrott eingespart werden. Statt des ganzen Geräts müssten im Schadensfall immer nur bestimmte Module ausgetauscht werden. Auch neue Hardware ließe sich integrieren, ohne das komplette Gerät wegschmeißen zu müssen.

„Keep the Vision alive“ fordern die Initiatoren hinter Phonebloks in ihrem Video, der wie ein Aufruf an mögliche Investoren klingt. Denn ein Hintertürchen hatte sich Google nach der überraschenden Ankündigung, Project Ara nicht fortzuführen, offen gelassen: Die Technologie könnte über einen Lizenzvertrag an einen Hardware-Hersteller verkauft werden, der das Gerät schließlich fertig produziert. Noch im Mai hatte Google ein Update für Project Ara angekündigt, damals war von einem Verkaufsstart 2016 oder 2017 die Rede. Ob wir vielleicht doch noch ein modulares Smartphone sehen?

