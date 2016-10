Ideal für Marketer: So verhilft Pinterest deutschen Brands zum Erfolg

Pinterest hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Nutzerwachstum verzeichnen können. Warum die Plattform inzwischen weit mehr als nur eine Inspirationsquelle ist.

Wer an die großen Plattformen denkt, die gerade die Online-Marketing-Branche bestimmen, dem fallen zuerst Facebook, Twitter, Youtube, Instagram und Snapchat ein. Dabei könnte auch Pinterest in Zukunft ein Wörtchen mitreden. Im Schatten der großen Player hat die Bilder-Plattform im vergangenen Jahr ein Nutzerwachstum von 50 Prozent hingelegt. Jetzt werden Pläne von einer Instagram- und Snapchat-ähnlichen Funktion bekannt. Wir zeigen, wie sich Pinterest für Marketer interessanter machen will, und was in Deutschland auf der Plattform schon möglich ist.

Pinterest sieht sich selbst ja weniger als soziales Netzwerk und vielmehr als visuelle Suchmaschine. Nutzer finden hier Modetipps, Geschenkideen, Heimwerker-Inspiration und was man sonst noch so kaufen oder selber basteln kann. Dabei stammen laut Pinterest zwei Drittel der Inhalte von Unternehmenswebseiten und führen somit direkt zum Kauf des gezeigten Produkts. Das könnten Brands für sich nutzen, aber bisher hat Pinterest seine Vermarktungsstrategie nur in den USA gestartet. Promoted Posts sind in Deutschland noch nicht buchbar. Trotzdem könnte die Plattform ein hilfreiches Tool für Marketer sein. Deutsche Player wie Otto und Maggi setzen auf das Netzwerk und erreichen erstaunliche Ergebnisse.

Rasantes Wachstum

Zum Vergrößern klicken. (Grafik: Online Marketing Rockstars)

Vor wenigen Tagen hat Pinterest neue Zahlen bekannt gegeben: Die Bilder-Plattform verzeichnet weltweit mittlerweile über 150 Millionen monatlich aktive Nutzer (100 Millionen waren es 2015), die über 75 Milliarden Einträge gepostet haben. 80 Millionen Pinterest-Nutzer kommen laut der neuen Zahlen von außerhalb der USA und auch Männer scheinen sich mehr und mehr für die Plattform zu interessieren: 40 Prozent der Neuanmeldungen im letzten Jahr kamen von Männern.

Verglichen mit den großen Konkurrenten, insbesondere Facebook, scheint Pinterest bei der Betrachtung der Nutzerzahlen noch in der zweiten Reihe zu stehen: Facebook (1,7 Mrd.), Twitter (313 Mio.) und Instagram (500 Mio.) haben deutlich mehr monatlich aktive Nutzer, Snapchat spricht von 150 Millionen täglich aktiven Nutzern.

Die Chancen für deutsche Brands

In Deutschland haben Marketer bisher noch keine Chance, Ads bei Pinterest zu schalten. Trotzdem gibt es clevere Möglichkeiten, die Plattform schon jetzt für Sales und Engagement zu nutzen. In Deutschland machen das Brands wie Dr. Oetker, Dawanda, Maggi oder Otto. Ihre Unternehmensaccounts bespielen sie mit Rezepten, Do-it-Yourself-Anleitungen und Verweisen auf ihre Webseiten. Pinterest ist dabei Teil vom Marketing-Mix auf allen sozialen Plattformen – Videos und Fotos werden gepinnt und auch bei Youtube, Facebook & Co. gepostet. So lernen die Brands frühzeitig, mit der Plattform umzugehen und sind dann beim Start der Werbefunktionen vorn mit dabei.

Maggi verzeichne laut Lisa Stiewe, eCommunication Managerin beim Mutterkonzern Nestlé, etwa ein Drittel des Social-Traffics von Pinterest. „Wir nutzen die Plattform für unsere vielen saisonalen Rezepte, aber auch unsere Youtube-Videos teilen wir mit extra angefertigten Pins auf Pinterest“, sagt sie. Die Plattform sei sehr stark bei Inspirations-Themen und viele Nutzer würden Maggi-Rezepte speichern, um später wieder darauf zurück zu greifen – sie beschäftigen sich also über längere Zeit mit der Marke. Otto poste laut Social Media Managerin Maria Ramming ebenfalls täglich auf Pinterest: „Wir bespielen Pinterest mit täglich fünf bis zwölf Pins im Schnitt, die vorausgeplant sind und sich thematisch an unserer Online-Marketing-Kommunikation ausrichten.“ Die Zielgruppe sei im Durchschnitt älter als bei anderen sozialen Netzwerken. Die durchschnittlichen Klicks seien zwischen Januar und Juli 2016 um 40 Prozent und die Aufrufe des Otto-Profils um 187 Prozent gestiegen. Weitere Einblicke gibt’s in unserem Pinterest-Report.