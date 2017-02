Von Wall-E lernen: Pixar startet kostenfreien Storytelling-Kurs im Netz

(Foto: s_bukley / Shutterstock, Inc.)

Mit Filmen wie „Findet Nemo“, „Toy Story“ oder „Wall-E“ begeisterte Pixar ein Millionenpublikum. Jetzt bietet die Disney-Tochter einen kostenfreien Storytelling-Kurs im Web an.

Storytelling: Pixar erklärt euch, wie ihr eine überzeugende Geschichte erzählt

Pixar hat eine erstaunliche Anzahl an Kassenschlagern produziert und seit 1989 Ingesamt 12 Oscars eingeheimst. Damit dürfte beweisen sein, wie gut sich die zum Walt-Disney-Konzern gehörende Animationsschmiede darauf versteht, Geschichten zu erzählen, die ein großes Publikum erreichen. Jetzt gibt Pixar dieses Wissen weiter, und zwar in Form eines kostenlosen Storytelling-Kurses, der in Kooperation mit der nicht-kommerziellen E-Learning-Website Khan Academy erstellt wurde.

Pixar hat den ersten von insgesamt sechs kostenlosen Online-Kursen zum Thema Storytelling veröffentlicht. (Screenshot: Khan Academy)

Der Online-Kurs enthält unter anderem Inhalte von den Regisseuren von „Monster AG“ und „Merida – Legende der Highlands“ sowie von einem Animator des Kinohits „Ratatouille“. Der Kurs besteht größtenteils aus Videos und einigen kleineren Übungsaufgaben. Pixars „The Art of Storytelling“ ist nicht der erste Online-Kurs, den das Unternehmen gemeinsam mit der Khan Academy ins Web gestellt hat. Die bislang veröffentlichten Kurse befassten sich allerdings eher mit den visuellen Aspekten des Animationsfilms.

Pixar: Weitere Kurse sind bereits für 2017 angekündigt

Im Laufe des Jahres will Pixar fünf weitere Storytelling-Kurse auf der Website der Khan Academy veröffentlichen. Wann genau es so weit sein wird, verrät die Disney-Tochter vorerst aber noch nicht. Bekannt ist aber, dass sich der nächste Kurs mit dem Thema Charaktere beschäftigen wird.

