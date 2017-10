Pixel 2 und mehr: Google-Event heute Abend ab 18 Uhr im Livestream verfolgen

Google veranstaltet heute ein großes Event unter dem Motto „Made by Google“, bei dem unter anderem die neuen Pixel-Smartphones vorgestellt werden. Ihr könnt die Veranstaltung im Livestream verfolgen.

Pixel 2 und mehr: Google-Event ab 18:00 Uhr im Livestream

Google hat am 4. Oktober zu einem großen Hardware-Event geladen. Neben den schon umfassend geleakten Pixel-2-Smartphones wird das Unternehmen noch weitere Produkte aus eigener Entwicklung enthüllen. So spekuliert man ebenso über die Vorstellung eines Google Home Mini, Googles Antwort auf Amazons Echo Dot, und eines neuen Chromebook Pixel.

Unter anderen wird heute Abend das Google Pixel 2 XL vorgestellt. (Bild: Evleaks; Google)

Im Zuge der Ankündigung der Pixel-2-Modelle können wir auch mit der Präsentation einer Reihe neuer Software-Funktionen für Android 8.0 Oreo und den Google Assistant rechnen. Ein weiterer Bestandteil wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Release von Google Lens sein. Google Lens wurde auf der Google I/O 2017 angekündigt und soll Smartphone-Kameras die Fähigkeit verleihen, Bildinhalte zu erkennen und weiterzuverarbeiten.

Pixel 2, Pixelbook und mehr: Was Google am 4. Oktober vorstellen wird Was Google heute Abend vorstellen könnte, haben wir in folgendem Artikel zusammengefasst:

Made-by-Google-Event: Pixel und mehr über Youtube-Livestream

Wie im vergangenen Jahr bei der Vorstellung der ersten Pixel-Phone-Generation firmiert das Event unter dem Motto „Made by Google“. Entsprechend zeigt das Unternehmen ausschließlich Neuheiten, die direkt bei Google von Google entwickelt wurden, wenngleich der eine oder andere Partner wie LG (beim Pixel 2 XL) und HTC (beim Pixel 2) involviert waren.

Der Livestream zum Event beginnt heute Abend ab 18:00 Uhr ganz ohne irgendwelche Hürden. Im Unterschied zu Apple, die ihre Events nur für bestimmte Geräte und Anwendungen bereitstellen, könnt ihr die Veranstaltung über das hier eingebundene Youtube-Fenster verfolgen.

Wir werden heute Abend zeitnah über die Neuheiten aus dem Hause Google berichten und alle relevanten Produkte für euch zusammenfassen. Darüber hinaus nehmen wir an einem von Google veranstalteten Satelliten-Event in Berlin teil, um uns erste Eindrücke von der neuen Hard- und Software zu verschaffen. Also: Bleibt am Ball.

