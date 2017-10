Pixel 2 und Pixel 2 XL enthüllt: Das sind Googles neue Premium-Phones

Google hat die zweite Generation seiner Pixel-Smartphones offiziell enthüllt. Wir fassen für euch zusammen, wie Pixel 2 und Pixel 2 XL aussehen, was sie unter der Haube haben und was sie kosten.

Pixel 2 und Pixel 2 XL: Zwei Modelle, zwei Größen

Mit den beiden neuen Pixel-2-Modellen bringt das Unternehmen die direkten Nachfolger der im letzten Jahr ebenso am 4. Oktober vorgestellten Pixel-Smartphones ins Rennen. Wie bei den Vorgängern gibt es ein Fünfzoller und eine etwas größere Variante. Sie heben sich in diesem Jahr allerdings optisch etwas stärker voneinander ab als die erste Generation. Design-Anleihen an die ersten Pixel sind vor allem auf der Rückseite durch das Glaselement deutlich.

Das ist das Google Pixel 2 XL in Black-and-White. (Bild: Google)

Das Pixel 2 hat ein fünf Zoll in der Diagonale messendes Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) verbaut und gefühlt mehr Rand als das größere Pixel 2 XL mit 2.880 x 1.440 Pixeln. Unter anderem dürfte das Mehr an Rahmen an den frontseitigen Stereolautsprechern liegen. Das Seitenverhältnis des kleineren Modells beträgt 16:9, während das des größeren Pixel 2 XL mit knapp sechs Zoll messendem P-OLED-Panel ein Verhältnis von 18:9 besitzt. Trotz der größeren Bilddiagonale dürfte das Smartphone ähnlich wie das Galaxy S8 mit seinem 5,8-Zoll-Display dennoch verhältnismäßig handlich und schmal, allerdings etwas langgezogen sein. Beide Displays besitzen abgerundete Ecken wie LGs V30, wobei nur Letzteres von LG gebaut wird. Das Pixel 2 stammt von HTC. Hinweise auf den Hardware-Partner sind auf den Geräten selbst nicht vorhanden.

Die neuen Pixel-2-Modelle sind wasser- und staubresistent nach IP 67. (Foto: Google)

Anzeige

Unter der Haube: Pixel 2 und Pixel 2 XL mit nahezu identischer Ausstattung

In Sachen Ausstattung besitzen beide Pixel-2-Modelle einen schnellen Snapdragon-835-Prozessor und vier Gigabyte RAM. Beim Speicher kann zwischen 64 und 128 Gigabyte gewählt werden – wie bei Google-Geräten üblich, existiert kein Support für Micro-SD-Karten. Der Akku des Pixel 2 beträgt 2.700 Milliamperestunden, in der größeren Variante steckt ein 3.520-Milliamperestunden-Akku. Der Akku kann per USB-C-Kabel per Quick Charge nachgeladen werden – eine kabellose Ladeoption wie bei Samsung, LG oder Apple gibt es nicht.

Immerhin: beide Pixel-2-Geräte sind wasser- und staubresistent nach IP67. Damit können die Geräte einen Tauchgang von bis zu einem Meter für 30 Minuten überstehen. Sie besitzen damit den gleichen Dichtegrad wie das iPhone 8 (Plus). Apropos iPhone: Den neuen Pixel-2-Phones wurde die 3,5-Millimeter-Audiobuchse gestrichen.

Das Google Pixel 2 kickt das iPhone 8 Plus vom DXOMark-Treppchen. (Bild: DXOMark)

Kameraseitig stellt Google sich gegen den Trend der Dual-Kameras und verbaut wie im letzten Jahr einen Sensor mit zwölf Megapixeln, 1,4 Mikrometer großen Pixeln, einer f/1,8-Blende und einem optischem Bildstabilisator. Die letztjährigen Pixel-Modelle mussten mit einem elektronischen Bildstabilisator auskommen, dennoch lieferte die Kamera exzellente Resultate. Auch in diesem Jahr ist es der Fall: Die Kamera-Spezialisten von DXMOMark haben dem Pixel 2 die bisher höchste Punktzahl in ihrem Mobile-Ranking verpasst – damit wird das iPhone 8 Plus schon wieder entthront. Zu den neuen Funktionen der Kamera gehört unter anderem ein Porträt-Modus, der in keiner Kamera fehlen darf. Die Frontkamera besitzt einen Sensor mit acht Megapixeln und eine f/2.4-Blende. Wie schon bei den Vorgängern könnt ihr Fotos in voller Auflösung in Google-Fotos hochladen, ohne dass jemals der Speicher voll wird.

Exklusiv für die Pixel-Phones: AR-Sticker, die einander wahrnehmen und miteinander interagieren. (Bild: Google)

Modell Google Pixel 2 Google Pixel 2 XL Betriebssystem Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Display 5-Zoll-OLED-Display (Full HD 1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) 6-Zoll-P-OLED-Display (2.880 x 1.440 Pixel, 538 ppi, 18:9) Prozessor Qualcomm Snapdragon 835 @2,35 GHz Qualcomm Snapdragon 835 @2,35 GHz Arbeitsspeicher 4 GB 4 GB Interner Speicher 64 und 128 GB (nicht erweiterbar) 64 und 128 GB (nicht erweiterbar) Hauptkamera 12 MP-Sensor (1,4 Mikrometer) mit f/1.8 und Autofokus mit Laser- und Dual-Pixel-Phasenerkennung, optische und elektronische Bildstabilisierung 12 MP-Sensor (1,4 Mikrometer) mit f/1.8 und Autofokus mit Laser- und Dual-Pixel-Phasenerkennung, optische und elektronische Bildstabilisierung Frontkamera 8 MP Fixfokus (1,4 Mikrometer), f/2.4 8 MP Fixfokus (1,4 Mikrometer), f/2.4 Akkukapazität 2.700 mAh (fest verbaut) 3.520 mAh (fest verbaut) Konnektivität WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC Abmessungen 145,7 x 69,7 x 7,8 mm 157,9 x 76,7 x 7,9 mm Gewicht 143 g 175 g Farben „Kinda Blue“, „Just Black“ und „Clearly White“ Just Black, Black & White Sonstiges Fingerabdrucksensor, USB Typ C (USB 3.1), Stereo-Front-Lautsprecher, Active Edge, IP67, keine Audiobuchse Fingerabdrucksensor, USB Typ C (USB 3.1), Stereo-Front-Lautsprecher, Active Edge, IP67, keine Audiobuchse Preis ab 799 Euro ab 939 Euro

Pixel 2 und Pixel 2 XL: Android 8.0 Oreo ab Werk

Per Always-on-Display könnt ihr die Musikerkennung starten. (Bild: Google)

Softwareseitig ist auf den neuen Google-Phones selbstredend Android 8.0 Oreo vorinstalliert. Google hat seinen Pixel-Launcher ein wenig verändert: Das Google-Suchwidget befindet sich nun direkt über der Onscreen-Navigation, sodass ihr schnell die Suche nutzen und in den Google-Feed gelangen könnt.

Smartes Feature: Google Lens ist an Bord der neuen Pixel-2-Modelle und hilft euch dabei, Sehenswürdigkeiten. Produkte und Orte zu erkennen. (Bild: Google)

Erweitert wurde die Funktionalität des Always-on-Displays, das zum einen weitere Details anzeigt und zum anderen zur schnellen Musikerkennung dient. Ferner zeigt das Kalender-Widget zusätzliche Details an. Soft- und Hardware arbeiten mit der Funktion „Active Edge“ zusammen: Ein Druck auf das Gehäuse kann als Auslöser für die Kamera genutzt werden, oder zur Aktivierung des Google Assistant. Praktisch sind beispielsweise sogenannte Routinen, mit denen ihr diverse Funktionen mit nur einem Befehl anstoßen könnt. Als Demonstration auf dem Event wurde der Befehl „Lets go home“ gesprochen – daraufhin wurden die Reisezeit nach Hause angesagt, Textnachrichten vorgelesen und ein Podcast gestartet.

Pixel 2 und Pixel 2 XL: Wann kommen sie auf den Markt und wie teuer sind sie?

Das Google Pixel 2 in Kinda Blue. (Bild. Google)

Das Pixel 2 wird in den Farben Blau (Kinda Blue), Weiß („Clearly White“) und Schwarz („Just Black“), das XL-Modell in Schwarz und Schwarz-Weiß („Black & White“) im „Pandastyle“ erhältlich sein. Preislich geht es beim kleineren Pixel mit 64-Gigabyte-Speicher bei 799 Euro los, das 128-Gigabyte-Modell schlägt mit 909 Euro zu Buche. Das Pixel-2-XL-Modell mit 64 Gigabyte kostet 939 Euro, für die größere Variante mit 128 Gigabyte werden 1.049 Euro fällig. Die Vorbestellungen beginnen ab heute.