Neue Pixel-Smartphones: Google hat gleich 3 Modelle für den Herbst in petto

Google will in diesem Jahr nach den ersten beiden gelungenen Pixel-Smartphones (Test), die das Unternehmen im Oktober 2016 vorgestellt hat, nachlegen. Schon Android-Chef Hiroshi Lockheimer postulierte im letzten Jahr, dass im Premium-Smartphone-Segment noch Luft für einen Player sei. Googles Hardware-Chef Rick Osterloh bestätigte im Zuge eines Roundtables auf dem MWC 2017, dass das Unternehmen neue Pixel-Geräte in der Mache habe.

Osterloh bestätigte außerdem sich an der Preisstruktur nichts ändern werde – die Pixel-Geräte bleiben im Premium-Segment . Das Ziel mit den Geräten sei, „eine großartige Nutzererfahrung zu schaffen“. Dabei scheint in diesem Jahr abermals eine Verbesserung der Kamera eine Rolle zu spielen – die Kamera der aktuellen Pixel-Geräte ist bereits Oberklasse . Es wird beim Pixel (2017) aber wohl keine Anhebung der Megapixel, sondern neue Features geben.

Des Weiteren heißt es, die neue Pixel-Generation sei wasserdicht – angesichts dessen, dass die Konkurrenz wie das iPhone 7 und das Samsung Galaxy S7 respektive das Ende März erscheinende Samsung Galaxy S8 wasserdicht sind/sein werden, ist dieses Feature naheliegend. Ferner könne mit einer Verkleinerung der Rahmen um das Display spekuliert werden, damit die Smartphones handlicher und kompakter werden. Bei den 2016er-Pixel-Modellen ist noch allerhand Rand vorhanden. Zur weiteren Ausstattung ist noch wenig bekannt: Wie bei den aktuellen Modellen solle auf fünf und 5,5 Zoll-Displaydiagonalen gesetzt werden. 9to5Google zufolge arbeite Google aber an Prototypen mit Qualcomms Snapdragon-835-Prozessor. Auch Mediatek war angeblich kurzzeitig an Bord, ist aber wohl schon wieder raus.

Little tidbit we were told in October last year that I forgot about: “Waterproofing definitely coming with next Pixel device.”