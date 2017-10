Pixel 2 XL: Tester bemängeln eingebrannte POLED-Displays – nach nur zwei Wochen

Googles zweite Pixel-Smartphone-Generation wurde am 4. Oktober vorgestellt. Seitdem liegen US-Medien offenbar die ersten Testgeräte vor. Während beim kleinen Pixel-2-Modell lediglich der große Rahmen rund um das OLED-Display in der Kritik steht, liegt der Fokus beim Pixel 2 XL auf dem POLED-Display.

Auf dem von LG hergestellten Plastic-OLED-Display (POLED) des Pixel 2 XL ist bei manchen Testern wie beispielsweise Alex Dobie vom US-Blog Android Central schon eindeutig ein Einbrennen dauerhaft angezeigter Software-Elemente wie den Onscreen-Navigations-Buttons in das Display zu erkennen.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

Seinen Ausführungen zufolge habe er das Pixel 2 XL lediglich sieben Tage als Hauptgerät im Einsatz gehabt. Auch Dieter Bohn von The Verge kann diesen Effekt auf seinem Testgerät erkennen, wenn er das Display mit einem grauen Hintergrund hinterlegt. Auf Twitter haben sich noch weitere Tester mit ähnlichen Erfahrungen zu Wort gemeldet.

Der Burn-in-Effekt ist bei AMOLED-Displays ein bekanntes Problem, allerdings scheint Branchenprimus Samsung es bei seinen Displays mittlerweile weitgehend in den Griff bekommen zu haben. Über die letzten Galaxy-Modelle wie S8 (Plus) und Note 8 gibt es keinerlei Beschwerden – auch nicht beim Pixel 2, das ein OLED-Panel von Samsung verbaut hat. POLED-Hersteller LG hingegen scheint bei der Fertigung noch mit den Kinderkrankheiten zu kämpfen.

The Verge hat sich bezüglich des Burn-in-Problems an Google gewandt und ein Statement erhalten. Demzufolge sei man aktiv dabei, die Angelegenheit zu untersuchen.

Das Google-Statement im vollen Wortlaut:

The Pixel 2 XL screen has been designed with an advanced POLED technology, including QHD+ resolution, wide color gamut, and high contrast ratio for natural and beautiful colors and renderings. We put all of our products through extensive quality testing before launch and in the manufacturing of every unit. We are actively investigating this report.