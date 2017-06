Pixel und Pixel XL 2: Das könnten die neuen Google-Phones an Bord haben

Google hat zwei oder gar drei neue Pixel-Smartphones in der Pipeline, die in den kommenden Monaten präsentiert werden. Mittlerweile sind erste Ausstattungsmerkmale des Pixel 2 ans Tageslicht gelangt.

Google Pixel und Pixel XL (2017): Zwei neue Modelle?

Auf dem MWC 2017 hatte Googles Hardwarechef Rick Osterloh es offiziell bestätigt: Google arbeitet an neuen Pixel-Smartphones. Diese werden wie die aktuellen Modelle weiterhin im Premium-Segment angesiedelt sein und mit der nächsten Android-Version – Android 8.0 – ab Werk ausgeliefert werden. Erste Details der Premium-Ausstattung manifestieren sich in einem aufgetauchten Benchmark.

Seit dem MMC gilt als gesichert, dass die neuen Pixel-Modelle eine abermals verbesserte Kamera und eine optimierte Nutzererfahrung erhalten sollen. Ferner heißt es, die nächsten Geräte werden wasser- und staubdicht sein. Als Hersteller ist wie bei der ersten Pixel-Generation HTC verpflichtet worden. Die Pixel-2-Geräte scheinen sich in puncto Design beziehungsweise Gehäuseform kaum vom aktuellen HTC U11 zu unterscheiden, glaubt man den Daten des auf GFXBench entdecken Benchmarks des Pixel XL (2017).

So könnte das Pixel XL 2 aussehen, meint Designer Benjamin Geskin. (Bild: Benjamin Geskin)

Pixel (XL) (2017) wohl mit 18:9-Display wie das LG G6

Die nächsten Pixel könnten weniger Rahmen als die aktuellen Modelle besitzen. (Bild: Benjamin Geskin)

Dem gesichteten Benchmark zufolge wird das „Pixel XL 2“ ein Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.312 besitzen, als Bilddiagonale werden 5,6 Zoll ausgegeben, was aber nicht der tatsächlichen Bildschirmgröße entsprechen muss. Denn in Benchmarks können falsche Werte ausgegeben werden. Anhand der Auflösung deutet sich indes an, dass Google wie die Hardware-Partner Samsung beim Galaxy S8 (Test) und LG beim G6 (Test) zum neuen Seitenverhältnis von 18:9 oder 2:1 tendiert, wodurch das Gerät etwas länger aber gleichzeitig schmaler wird und sich trotz einer größeren Displaydiagonale leichter handhaben lässt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die neue Pixel-Familie kompakter als die 2016er Modelle sein wird, die in erster Linie wegen ihres verhältnismäßig klobigen Designs kritisiert worden waren.

Das sind die ersten Ausstattungsdetails des Google Pixel XL 2. (Screenshot: GFXBench; t3n)

Dass Google auf das neue Seitenverhältnis setzt, deutete sich indirekt schon durch einen Artikel im Android-Developer-Blog Ende März an, als das Unternehmen eine Anleitung für Entwickler veröffentlichte, wie sich Apps für 18:9-Smartphones anpassen lassen können. Nicht optimierte Apps sind von hässlichen schwarzen Balken gerahmt.

Viel Bezel um das Display herum: Das Google Pixel XL. (Foto: t3n)

Auch wenn nur ein „Pixel XL 2“ gesichtet wurde, gehen wir fest davon aus, dass Google wie im Vorjahr zwei äußerlich und innerlich recht identische Pixel-Smartphones vorstellen wird, die sich in erster Linie nur bei der Displaydiagonalen und dem verbauten Akku unterscheiden. Das Pixel XL 2 würde dem größeren Modell entsprechen und könnte eine Bilddiagonale zwischen besagten 5,6 bis 5,8 Zoll besitzen. Das kleinere Modell dürfte über ein 5,0- bis 5,2-Zoll-Display verfügen.

Das Pixel 2 soll eine Dual-Kamera an Bord haben. (Bild: Benjamin Geskin) 1 von 4 Zur Galerie

Die weitere Ausstattung der Pixel-2-Smartphones wird dem Benchmark zufolge auf solidem High-End-Niveau angesiedelt sein. Als Prozessor wird ein Snapdragon 835-SoC (System-on-a-Chip) mit Adreno-540-GPU und vier Gigabyte RAM ausgewiesen. Eines der Modelle wird 128 Gigabyte internem Flash-Speicher an Bord haben, der - wie für Google-Geräte üblich - nicht erweiterbar sein dürfte.

Kameraseitig wird auf der Front ein Sensor mit acht Megapixeln integriert sein, der Videos mit bis zu 4K-Qualität aufnehmen kann. Bei der Hauptkamera wird eine Dual-Kamera mit 12-Megapixeln erwartet – diese wird auf GFXBench nicht explizit ausgewiesen, der gut vernetze Designer Benjamin Geskin wies aber schon im Februar auf dieses Detail hin.

Google Pixel 2 (2017) Concept



- QHD+ 2:1 Display

- Dual-Camera

- IP68 Certification pic.twitter.com/Hipp4sYSze — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) February 25, 2017

Google Taimen: Zwei oder sogar drei neue Pixel?

Bei zwei Geräten könnte Google es in diesem Jahr aber vielleicht nicht belassen: Es wird älteren Berichten zufolge sogar ein drittes Modell geben, das unter dem Codenamen „Taimen“ kursiert. Dabei soll es sich entweder um ein großes Smartphone oder ein Tablet handeln.

Ein auf Geekbench aufgetauchter Benchmark des „Google Taimen“, das schon auf Android „O“ läuft, attestiert dem Gerät eine ordentliche Leistung. Den Namen Pixel trägt Taimen im Benchmark jedoch nicht – das muss aber nicht automatisch bedeuten, dass es kein Pixel-Gerät ist. Abgesehen davon, dass das Gerät vier Gigabyte RAM und einen Achtkern-Prozessor verbaut hat, gibt der Benchmark wenig preis.

Google Taimen ist auf Geekbench aufgetaucht. (Screenshot: Geekbench; t3n)

Wir gehen davon aus, dass Google seine nächsten Pixel-Modelle wie in den letzten Jahren zwischen Ende September und Mitte November vorstellen wird. Wochen vorher ist mit der Enthüllung des direkten Konkurrenten, dem iPhone 8 zu rechnen, das Gerüchten zufolge ähnlich kompakt gebaut werden soll wie das Samsung Galaxy S8.

