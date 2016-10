Pixel und Pixel XL: Das können wir von Googles nächsten Smartphones erwarten – so sehen sie aus

Google wird am 4. Oktober zwei neue Smartphones vorstellen – wohl aber keine Nexus-Modelle. Was das Pixel und das Pixel XL unter der Haube haben, wie sie aussehen werden und was sie besonders macht.

Update vom 02. Oktober 2016: Nur zwei Tage vor dem großen Google-Event am kommenden Dienstag hat der kanadische Netzbetreiber Bell seine Vorbestell-Aktion für die Google-Smartphones anlaufen lassen. Die beiden Landingpages werden offenbar nur bei der expliziten Suche den Pixel-Geräte ausgespuckt – aber sie sind vorhanden und gewähren einen ersten offiziellen Blick auf die Front der beiden Geräte in Weiss und Schwarz. Damit ist dank der Aktion des Netzbetreibers jeder Zweifel an der Vorstellung der Pixel-Modelle ausgeräumt. Bei Bell ist auch die Vorbestellseite des Pixel bereits zu finden. (Bild: Bell 1 von 6 Zur Galerie

Neue Pressebilder des Google Pixel und XL geleakt

So sieht das Google-Pixel aus. (Bild: Google; Venture Beat)

Knapp eine Woche vor dem großen Google-Event am 4. Oktober sind nach Fotos und einem Nest-Video mit einem „versehentlichen Gastauftritt“ des Pixel erste Pressebilder aufgetaucht, auf dem die kommenden Smartphone zu sehen sind.

Das ist das Google Pixel XL. (Bild: Venture Beat)

Auf den Bildern ist zu erkennen, dass der neue Pixel-Launcher auf den Geräten vorinstalliert ist. Außerdem sind die App-Icons allesamt abgerundet und die On-Screen-Navigation unterscheidet sich auch vom aktuellen Design.

Die Entwicklung der Android-Onscreen-Navi: Von oben nach unten: Android 3.0, 4.0, 5.0, Pixel-Leak. (Bild: Android Police)

Pixel statt Nexus: Die ersten Smartphones, die direkt von Google designt sind

Originalartikel vom 23. September 2016: Schon seit Monaten kursieren Gerüchte und Leaks rund um die neuen Smartphones aus dem Hause Google. Bis vor Kurzem wurde davon ausgegangen, dass sie als Nexus-Smartphones vorgestellt und direkte Nachfolger des Nexus 6P (Test) und Nexus 5X (Test) werden. Mittlerweile gilt als gesichert, dass Google die beiden von HTC gefertigten, nahezu identisch aussehenden Geräte mit unterschiedlichen Displaydiagonalen unter der Marke Pixel vorstellen wird und als direkte iPhone-Konkurrenz positionieren will.

Pixel statt Nexus: Sind Nexus 5X und 6P die letzten Nexus-Modelle? (Foto: t3n)

Google hatte unter der Marke Pixel bislang lediglich Chromebooks und ein Android-Tablet, das Pixel C (Test), vorgestellt. All diese Geräte wurden Google-intern entwickelt. Bei den neuen Pixel-Smartphones verhält sich das Ganze etwas anders, denn für die Pixel-Smaprthones hat Google sich HTC ins Boot geholt. Ob Google das taiwanische Unternehmen wegen des technischen Wissens als Smartphone-Experten oder „nur“ als Herstellungspartner – also als ODM – ausgewählt hat, ist nicht sicher. Es wird zudem vermutet, dass Google sich recht spät dazu entschlossen hat, die beiden Smartphones als Pixel-Geräte auf den Markt zu bringen. Was an diesen Gerüchten dran ist, werden wir womöglich nie erfahren.

Wie der gut vernetzte Android-Police Autor David Ruddock auf Twitter schreibt, sollen die beiden Pixel-Smartphones mit dem Slogan „Die ersten von Google gebauten Smartphones“ vermarktet werden. Technisch ist das zwar nicht völlig korrekt, da HTC bestätigtermaßen als Fertiger auftritt, aber die volle Kontrolle über Design, Ausstattung und Funktionen liegen wohl bei Google. Eine entsprechende Aussage traf Google-CEO Sundar Pichai im Mai dieses Jahres, als er sagte, dass man bei der Entwicklung der Geräte mehr Kontrolle ausüben wolle.

Das Pixel C bekommt wohl bald Gesellschaft. (Foto: t3n)

Mit diesem Vorstoß in die Hardware-Welt dürfte Google seine Hardware-Partner wie Samsung, Huawei, LG und alle, die auf Googles mobiles Betriebssystem Android setzen, womöglich verärgern. Ob sie sich durch diesen Schritt von Android abwenden, wie Gerüchte über Samsung besagen, ist ungewiss, da das OS schließlich die weltweit am weitesten verbreitete Plattform mit einem starkem Ökosystem ist. Auf der anderen Seite waren die Absatzzahlen der Nexus-Geräte und die ihnen zugedachte Aufmerksamkeit eher verhalten. Ob sich das mit den Pixel-Smartphones ändern wird, ist fraglich und unter anderem abhängig von möglichen geplanten Werbeausgaben, um die neuen Produkte bekannt zu machen. Eines dürfte deutlich sein: mit einer stärkeren Kontrolle über die eigene Hard- und Software orientiert Google sich stärker an Apple als je zuvor.

Größenvergleich: Pixel und Pixel XL gegen Nexus 6P und 5X. (Bild: Android Central)

Die beiden neuen Pixel-Smartphones werden verhältnismäßig kompakt. (Bild: Imgur)

Pixel und Pixel XL: Ausstattung und Design von „Marlin“ und „Sailfish“

So sollen die Pixel-Smartphone-Modelle aussehen. (Bild: Android Police)

Über die Ausstattung und das Design des Pixel und Pixel XL ist schon allerhand bekannt. Das Pixel-Smartphone wird allem Anschein nach mit einem fünf Zoll in der Diagonale messenden Full-HD-AMOLED-Display (1.920 x 1.080 Pixel, 440 ppi) ausgerüstet sein, das in einem Metallgehäuse steckt. Auf der Rückseite des Geräts ist eine Art Visier aus Glas, in dem die Kamera und der Fingerabdrucksensor eingebaut sind. Der Akku soll 2.770 Milliamperestunden groß sein, was angesichts dessen, dass es mittlerweile schon Fünf-Zoller mit 3.000 Milliamperestunden-Akkus gibt, mager bemessen ist. Aber wer weiß – vielleicht hat Google neue Software-Tweaks entwickelt, durch die die Akkulaufzeit merklich verbessert wird.

Im größeren Modell, dem Pixel XL, steckt ein 5,5 Zoll-AMOLED-Display mit WQHD-Auflösung, also 2.560 x 1.440 Pixeln und einer Pixeldichte von 534 ppi. Der Akku ist mit angeblichen 3.450 Milliamperestunden ausreichend groß bemessen. Beide Smartphones werden Daydream-ready und damit kompatibel mit Googles VR-Konzept sein. Wasserdicht wie das Galaxy S7 und das iPhone 7 sind beide Pixel-Geräte wohl nicht, wie Android Police berichtet, lediglich einen leichten Schutz gegen Wasser und Staub nach Schutzgruppe IP53 sollen sie besitzen. Mit den Smartphones Duschen oder sie gar Untertauchen solltet ihr nicht.

Das Pixel-Phone ist in einem Video der Google-Firma Nest gesichtet worden. (Bild: Nest) 1 von 10 Zur Galerie

In beiden Smartphones soll eine zwölf Megapixel-Hauptkamera und eine acht Megapixel-Frontkamera verbaut sein. Da Google schon im Nexus 6P und 5X sehr ordentliche Kameras geboten hat, sind wir guter Hoffnung, dass es sich bei den zwei Pixel-Modellen genauso verhält. Was den Prozessor anbelangt, so wurde bisher gemutmaßt, dass Qualcomms Snapdragon 820 zum Einsatz kommen wird. Wie David Ruddock aber meint, sollen die beiden Pixel-Phones den neuen Snapdragon 821 an Bord haben, der noch etwas performanter ist.

By the way, as far as I can tell, the Pixels will by the first US devices with Snapdragon 821 by a long shot. No one else is using it. — David Ruddock (@RDR0b11) September 11, 2016

Mögliche Spezifikationen des Pixel „Sailfish“ und Pixel XL Marlin

Pixel (2016) „Sailfish“ Pixel XL „Marlin“ Hersteller HTC HTC Betriebssystem Android 7.1 Nougat Android 7.1 Nougat Display 5 Zoll Full-HD AMOLED (1.920 x 1.080 Pixel) 5,5 Zoll WQHD AMOLED (2.560 x 1.440 Pixel) Prozessor Quad-Core 2.0 GHz 64-bit, Snapdragon 821 Quad-Core 2.0 GHz 64-bit, Snapdragon 821 Arbeitspeicher 4 GB RAM 4 GB RAM Interner Speicher 32 und 128 Gigabyte 32 und 128 Gigabyte Hauptkamera 12 MP 12 MP Frontkamera 8 MP 8 MP Akkukapazität 2.770 mAh 3.450 mAh Konnektivität vermutlich LTE Kat. 6, Dualband-WLAN (2,4 G/5 G) 802.11 ac, Bluetooth 4.2, NFC vermutlich LTE Kat. 6, Dualband-WLAN (2,4 G/5 G) 802.11 ac, Bluetooth 4.2, NFC Abmessungen n.a. n.a. Gewicht n.a. n.a. Farben n.a. n.a. Sonstiges Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, kurze Ladezeiten, USB Typ C, IPX53 Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, kurze Ladezeiten, USB Typ C, IPX53 Preis (UVP) ab 649 Dollar (mutmaßlich) n.a.

Spannender als die Hardware: Die exklusive Pixel-Software

In puncto Hardware ist letztlich Standardkost angesagt, wenngleich auf High-End-Niveau. Bei Android-Geräten der Oberklasse gibt es eben kaum Spielraum. In den nächsten Jahren könnte sich das ändern, wenn Google wie Apple eigene Prozessoren entwickelt. Aber bis dahin kann noch viel Zeit vergehen – Pläne existieren auf jeden Fall.

Die Pixel-Smartphones werden sich von den Nexus-Geräten grundlegend auf der Software-Seite unterscheiden und nicht als Android-Smartphones mit purem Android angeboten, sondern als echte Google-Phones mit eigener exklusiver Software, die zum Teil aber auch schon auf Geräten anderer Hersteller zu finden ist.

So soll auf den kommenden Nexus-Geräten der Google-Assistant angezeigt werden. (Bild: Android Police)

Den Software-Features der Pixel-Smartphones haben wir schon einen eigenen Artikel gewidmet, daher hier in aller Kürze. Die Smartphones werden einen neuen Launcher erhalten, der schon geleakt und herunterladbar ist – der Name bestätigt wiederum die neue Produktreihe: Pixel Launcher.

Abgesehen vom Launcher kann mit dem rückseitigem Fingerabdruckscanner per Geste die Benachrichtigungsleiste heruntergezogen werden und der Google Assistant hält Einzug. Außerdem wird vermutet, dass Google einen Live-Support für seine Pixel-Geräte anbieten wird, der dem Mayday-Dienst von Amazon ähneln könnte. Es gilt außerdem als sicher, dass die Pixel-Smartphones mit Android 7.1 Nougat veröffentlicht werden.

Pixel und Pixel XL: Vorstellung, Preise und Release

Es gilt als sicher, dass Google seine Pixel-Smartphones am 4. Oktober vorstellen wird. In einem Abwasch könnten außerdem Googles Antwort auf Amazon Echo – Google Home – und ein neuer Chromecast mit 4K-Unterstützung das Licht der Welt erblicken.

This one is more hearsay: price point being thrown around for Pixel XL is $649. Not clear if that's 32GB or 128GB. — David Ruddock (@RDR0b11) September 11, 2016

Die Pixel-Geräte sollen gegen Ende Oktober in den Handel kommen. Genaue Informationen zu Farb-Optionen und den Preisen bestehen nicht. Allerdings soll das Fünf-Zoll-Modell ab 649 US-Dollar, also wohl 649 Euro (oder mehr), angeboten werden. Die Zeiten der günstigen Google-Phones sind allemal vorüber.

Google begleitet Pixel-Launch mit großer Werbekampagne

Begleitet wird die Vorstellung der Pixel-Geräte von einer umfangreichen Werbekampagne, die schon angelaufen ist. In diversen Städten wie New York und Köln betreibt das Unternehmen Guerilla-Marketing. In den USA werden Pixel-Teaser im Fernsehen ausgestrahlt – selbst eine eigene Website mit dem Titel „Made by Google“ wurde gelauncht. Bei Googles Nexus-Geräten hat es so etwas nie gegeben. Es hieß schon vor einer Weile, dass Google seine ersten Smartphones der Pixel-Reihe stark bewerben wird, um direkt gegen Apples iPhone antreten zu können – hier die ersten Resultate:

Quite the Google ad blitz on this one. Hope it's worth the hype. pic.twitter.com/zyf6MXDDit — John P. Falcone (@falconejp) September 21, 2016

Den noch unangekündigten Google-Phones wird schon vor dem Event am 4. Oktober viel Aufmerksamkeit zuteil. (Foto: Imgur)

Made by Google Werbung in New York. (Foto: Imgur)

Made by Google Werbung in New York. (Foto: Imgur)

