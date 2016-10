Pixel und Pixel XL: Das sind die ersten Smartphones „Made by Google“

Google hat die ersten Smartphones aus eigener Entwicklung vorgestellt. Wir zeigen euch, wie Pixel und Pixel XL aussehen, wie sie ausgestattet sind – und was sie kosten.

Pixel und Pixel XL: Die ersten Smartphones direkt von Google

Pixel – made by Google. (Bild: Google)

In diesem Jahr bricht Google mit seiner Tradition, zur neuen Version seines Betriebssystems neue Nexus-Hardware vorzustellen. Stattdessen hat das Unternehmen zwei Geräte der Pixel-Reihe im Gepäck, die bislang nur Chromebooks und ein Android-Tablet namens Pixel C (Test) hervorgebracht hat. Mit den Pixel-Smartphones betritt Google neues Terrain und nimmt damit in Kauf, womöglich seine Hardware-Partner wie Samsung, Huawei und LG zu verärgern. Googles Hardware-Chef Rick Osterloh erklärt die Entscheidung damit, dass Google so Hard- und Software besser aufeinander abstimmen könne.

Das Google Pixel in Silber. (Bild: Google)

Beim Pixel und Pixel XL scheint Google sich ein wenig an Apples iPhone-Strategie zu orientieren, denn die beiden Smartphones sind in Sachen Design nahezu identisch. Sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Größe der Bildschirmdiagonale und des verbauten Akkus. Das kleinere Pixel besitzt ein AMOLED-Display mit einer Diagonale von fünf Zoll, das in Full-HD mit 1.920 x 1.080 Pixeln auflöst. Das Pixel XL besitzt ein 5,5 Zoll WQHD-AMOLED-Display mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten.

Google Pixel: alle Farben

Das Google Pixel XL in Silber. (Bild: Google)

Beide Smartphones besitzen ein Metallgehäuse mit abgerundeten Ecken und einem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Der obere Part der Rückseite besitzt ein Glaselement, in das die Kamera und der Fingerabdruckscanner eingelassen sind. Die Front wirkt stark aufs Mindeste reduziert, ja beinahe generisch. Das überrascht aber nicht, schließlich sind die Navigations-Buttons Onscreen realisiert und der Fingerabdrucksensor, wie erwähnt rückseitig.

Pixel und Pixel XL: High-End-Prozessor und lichtstarke Kamera

Die Ausstattung der Pixel-Smartphones befindet sich auf absolutem Oberklasse-Niveau – sie gehören außerdem zu den ersten Geräten mit Qualcomms Snapdragon 821-Prozessor, der mit maximal 2,34 Gigahertz getaktet ist und einen Performance-Zuwachs gegenüber dem in vielen 2016er-Topmodellen verbauten Snapdragon 820 erbringen soll. Unterstützt wird der Chip von einer Adreno 530 und vier Gigabyte RAM. Was den internen, nicht erweiterbaren Speicher angeht, bietet Google ein Modell mit 32 und ein weiteres mit 128 Gigabyte an – ein Zwischenmodell gibt es nicht.

Größenvergleich: Pixel und Pixel XL vs Nexus 6P und 5X.

Google Pixel vs. iPhone 7 – Abmessungen und Gewicht im Vergleich

Modell Pixel (5-Zoll-Display) Pixel XL (5,5 Zoll-Display) iPhone 7 (4,7-Zoll-Display) iPhone 7 Plus (5,5 Zoll-Display) Abmessungen 143,8 x 69,5 x 8,6 mm 154,7 x 75,7 x 8,6 mm 138,3 67,1 x 7,1 mm 158,2 x 77,9 x 7,3 mm

Gewicht 143 g 168 g 138 g 188 g

Bei der Kamera handelt es sich um eine verbesserte Variante der Nexus–6P-Kamera. Sie besitzt einen 12-Megapixel-Sensor mit 1,55 Mikrometern und einer f/2,0-Blende. Eine Funktion, die bei den 2015er Nexus-Modellen auf der Strecke geblieben ist, wird bei den Pixel-Modellen nachgeliefert: Beide besitzen einen elektrischen Bildstabilisator (EIS), der die Resultate unter anderem bei Videos in widrigen Lichtbedingungen verbessern soll. Die Kamera soll rasend schnell Fotos aufnehmen, selbst im standardmäßig aktivierten HDR+-Modus. Die Frontkamera besitzt einen Sensor mit acht Megapixeln. Alle Fotos könnt ihr in voller Auflösung in Google-Fotos hochladen, ohne dass jemals der Speicher vollläuft.

Spezifikationen des Google Pixel „Sailfish“ und Pixel XL Marlin

Modell Pixel „Sailfisch“ Pixel XL „Marlin“ Hersteller Google (HTC) Google (HTC) Betriebssystem Android 7.1 Nougat Android 7.1 Nougat Display 5 Zoll Full-HD AMOLED (1.920 x 1.080 Pixel, 441 ppi), Gorilla Glass 4 5,5 Zoll WQHD AMOLED (2.560 x 1.440 Pixel, 534 ppi), Gorilla Glass 4 Prozessor Quad-Core mit bis zu 2,34 GHz, 64-bit, Snapdragon 821 Quad-Core mit bis zu 2,34 GHz, 64-bit, Snapdragon 821 Arbeitspeicher 4 GB RAM 4 GB RAM Interner Speicher 32 und 128 Gigabyte 32 und 128 Gigabyte Hauptkamera 12,3 MP mit 1.55 μm-Sensor, f/2.0 und EIS 12,3 MP mit 1.55 μm-Sensor, f/2.0 und EIS Frontkamera 8 MP 8 MP Akkukapazität 2.770 mAh 3.450 mAh Konnektivität LTE Kat. 9, Dualband-WLAN (2,4 G/5 G) 802.11 ac, Bluetooth 4.2, NFC LTE Kat. 9, Dualband-WLAN (2,4 G/5 G) 802.11 ac, Bluetooth 4.2, NFC Abmessungen 143,8 x 69,5 x 8,6 mm 154,7 x 75,7 x 8,6 mm Gewicht 143 Gramm 168 Gramm Farben „Quite Black“, „Really Blue“, „Very Silver“ „Quite Black“, „Really Blue“, „Very Silver“ Sonstiges Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, kurze Ladezeiten, USB Typ C, IPX53 Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, kurze Ladezeiten, USB Typ C, IPX53 Preis (UVP) ab 759 Euro n.a.

Zur weiteren technischen Ausstattung gehören ein Akku mit einer Kapazität von 2.770 beziehungsweise 3.450 Milliamperstunden, WLAN nach ac-Standard, LTE Cat. 9, Bluetooth 4.2 LE und NFC. Der Akku lässt sich mittels Quick Charge 3.0 über den USB-Typ-C-Anschluss rasch wieder aufladen.

Google Pixel: Android 7.1 Nougat und Google Assistant an Bord

Softwareseitig war abzusehen, dass Google seine neuesten Smartphones mit Android 7.1 Nougat veröffentlicht. Das Nougat-Update bringt unter anderem eine verbesserte Unterstützung für Googles VR-Plattform Daydream mit sich. Außerdem erwarten euch allerhand Pixel-exklusive Funktionen.

So ist, wie im Vorhinein schon geleakt, ein neuer Launcher mit runden Icons sowie eine praktische Erweiterung des Fingerabdrucksensors an Bord: Ein Wisch über den rückseitigen Scanner öffnet die Benachrichtigungsleiste. Außerdem sind ein Nachtmodus und eine Doppeltap-Funktion für den Ambient-Modus des Display integriert worden. Mit letzterem Feature wird das Display kurz beleuchtet, um einen Blick auf die Uhrzeit und verpasste Benachrichtigungen zu erhaschen.

Darüber hinaus sind die Pixel-Smartphones mit dem smarten Google-Now-Nachfolger „Google Assistant“ ausgestattet – laut Google sind die Pixel-Geräte die ersten Smartphones mit fest integriertem Googles Assistant. Der neue digitale Assistent soll dank künstlicher Intelligenz mit der Zeit immer hilfreicher werden, überall bereitstehen. Der Assistent kann entweder per Sprache oder durch einen Langdruck des Homebuttons aktiviert werden. Der Google Assistant ist zudem das Herz weiterer neuer Google-Produkte und ein relevanter Pfeiler von Googles Unternehmens-Strategie.

Pixel und Pixel XL: Verfügbarkeit, Preise und Farben

Das Pixel und das Pixel XL können ab heute in den Farben Silber mit weißer Front und Schwarz mit schwarzer Front vorbestellt werden. Ob es das blaue Modell nach Europa schaffen wird, ist noch ungewiss – laut Google handelt es sich bei dieser Farbvariante um eine „limited Edition“. Laut Google geht es ab stattlichen 759 Euro los.