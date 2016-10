Vergesst die Technik-Diskussion: Was an der Playstation VR wirklich bahnbrechend ist

Seit einer Woche taucht t3n-Print-Chefredakteur Luca Caracciolo in virtuelle Welten mit der Playstation VR ab. Dabei stellt er fest: Wichtiger als die Technik ist der soziale Vorteil von Sonys VR-Lösung. „Views on VR“.

Eigentlich sitze ich im Wohnzimmer. Mein Bewusstsein weiß das auch. Aber meine Augen sehen eine dunkle Winterlandschaft. Meine Hände halten zwei Pistolen, mein Körper sitzt in einem Karussellwagen, die Beine angewinkelt. Ich fahre auf Schienen durch die Nacht.

Ich spiele „Until Dawn: Rush of Blood“ – ein Horrorspiel für die Playstation VR. Meine Frau sitzt auf dem Sofa neben mir und schaut zu – und lacht in jedem Moment, bei dem ich mich erschrecke.

Playstation VR: Virtual Reality auf dem Weg in sozial Gefilde

Es wurde unfassbar viel geschrieben über das VR-Headset von Sony – im Vorfeld und dann noch mehr, als es kürzlich am 13. Oktober auf den Markt gekommen ist. Ich habe wirklich gute Reviews in den US-amerikanischen Tech-Medien gelesen und etliche ausführliche Tests, die sich vor allem mit der Technik des Headsets beschäftigt haben. Ich könnte jetzt auch meinen technischen Blick auf das Sony-Headset werfen, über das deutlich schlechtere Tracking der Playstation VR schreiben oder über die geringere Auflösung. Aber das ist nicht wichtig.

Until Dawn: Rush of Blood – ein Horrorspiel für die Playstation VR, das mit jeder Menge Schockmomente aufwartet und nichts für weiche Nerven ist. Wenn jemand zusieht, macht es fast noch mehr Spaß. (Bild: Sony)

Denn wichtiger als technische Feinheiten ist bei Playstation VR etwas ganz anderes: Das Headset ist an meine Playstation 4 angeschlossen – und die Konsole steht nicht in meinem Büro, in einer kleinen Ecke im Schlafzimmer oder im Keller. Sie steht im Zentrum des häuslichen Alltags: im Wohnzimmer.

Alysha Naples hat im September auf der Digility in Köln einen Vortrag über die größte Schwäche der aktuellen Virtual-Reality-Lösungen gesprochen: Sind sind zu unsozial. Sie berücksichtigen nicht, dass Technologie immer dann von Menschen im großen Maße adaptiert wird, wenn sie sozial ist und einen praktischen alltäglichen Nutzen bietet. Smartphones hatten in den vergangenen Jahren einen solchen unfassbaren Erfolg, nicht weil die Technik cool und besonders innovativ oder Touch die bessere Bedienung als Maus und Tastatur ist. Fast jeder Mensch der westlichen Welt hat heute ein Smartphone, weil er damit mit anderen Menschen kommunizieren kann – und zwar jederzeit und von fast jedem Ort der Welt aus – instant und sogar per Video-Chat. Dieser durchs Netz induzierte UPS von Smartphones macht sie für unseren Alltag so wertvoll – denn wir Menschen sind soziale Wesen und sehnen uns nach sozialem Miteinander.

Virtual Reality war bisher ziemlich weit entfernt davor, sozial eingebettet zu sein. Die Mehrzahl der Menschen sind bis vor Kurzem einfach nicht in Berührung gekommen mit „echter“ Virtual Reality mittels HMD (Head Mounted Display). Das Höchste der Gefühle war vielleicht ein kurzer Ausflug mit der Gear VR, die zwar ordentlich funktioniert, aber aufgrund des fehlenden Postional Tracking und ohne Handcontroller einfach zu wenig VR-Potenzial aufzeigt. Und eine Gear VR oder generell Mobile-VR erlaubt es Außenstehenden nicht, zu sehen, was der Headset-Träger sieht. Wer Glück hatte, kannte einen Freund, der eine HTC Vive im Keller hat oder eine Oculus Rift im Büro – und durfte kurz mal in die faszinierende Welt der Virtual Reality schnuppern. Aber das war eben nicht die Regel.

Kindergeburtstag mit Playstation VR

Nicht nur der Zugang zu echter Virtual Reality war bisher schwer, er war auch nicht sehr sozial. Das ändert sich mit der Playstation VR jetzt.