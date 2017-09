Von schick bis mächtig: 5 tolle Podcast-Apps für Android

Wenn ihr unterwegs euren liebsten Podcasts lauschen wollt, geht nichts über einen guten Player. Wir haben für euch fünf der besten Podcast-Apps für Android rausgesucht.

Eine der besten Podcast-Apps für Android: Pocket Casts

Pocket Casts ist derzeit eine der besten Podcast-Apps für Android. (Bild: Pocket Casts)

Die Macher der App Pocket Casts haben nicht nur lustige Changelogs im Play-Store zu bieten, sondern auch eine der besten Podcast-Anwendungen. Die App bietet neben einer intuitiven Nutzeroberfläche, die an Googles Material-Design mitsamt hübscher Animationen angelehnt ist, viele praktische Funktionen.

Pocket Cast ist im Grunde mehr als eine App, mit der ihr unterwegs Podcasts anhören könnt, denn sie unterstützt auch Android Auto, Chromecast und Android Wear. Damit nicht genug, denn neben der Android-App gibt es auch entsprechende Versionen für iOS, Windows Phone und einen Web-Player. Zwischen den verschiedenen Geräten und Plattformen ist eine Synchronisierung möglich, auch der Autodownload abonnierter Podcasts wird unterstützt.

Die App kostet 2,99 Euro und ist jeden Cent wert. Falls ihr die Webversion nutzen wollt, fallen nach einer Testphase nochmals einmalig neun US-Dollar an.

Beyond Podcast: Vielseitige Podcast-App

Grundsolide: Beyond Podcast (Bild: Beyond Podcast)

Eine weitere äußerst empfehlenswerte App ist Beyond Podcast. Die App ist optisch zwar nicht ganz so ein „Hingucker“ wie Pocket Casts, aber der Funktionsumfang kann sich sehen lassen. Neben dem Abo aus einer Empfehlungsliste und einer Übersicht an Publishern und Kategorien könnt ihr Podcasts auch aus Feedly importieren. Wer es „Old School“ mag, kann einen Import per OPML-Datenbank durchführen.

Beyond Podcast unterstützt selbstredend Chromecast, um Audio-Inhalte auch am Fernseher oder einer Musikanlage abzuspielen. Zur Bedienung per Smartwatch wird auch Android Wear unterstützt. Außerdem bietet die App einen „Auto-“ und einen Schlummermodus an. Die App ist für sieben Tage kostenlos nutzbar, anschließend fallen einmalig 6,99 US-Dollar an.

AntennaPod: Kostenlose Open-Source-Podcast-App für Android

AntennaPod – kostenlose Podcast-App. (Bild: AntennaPod)

AntennaPod ist eine kostenlose und optisch erfrischende wie aufgeräumte Podcast-App, die sogar noch Open Source ist. Inhalte könnt ihr entweder per Atom- und RSS-Feeds, iTunes oder gpodder.net-Datenbank beziehen. Auch der Im- und Export von OPML-Datenbanken wird unterstützt.

Feeds werden automatisch aktualisiert und runtergeladen, außerdem gibt es eine Schlummerfunktion, falls ihr eurem Lieblingspodcast zum Einschlafen lauschen wollt.

Doggcatcher: Leicht angestaubte Funktionsvielfalt

Schon lange dabei und immer noch gut: DoggCatcher (Bild: DoggCatcher)

DoggCatcher gehört zu den älteren Podcast-Playern auf dem Markt, kann mit seinem Funktionsumfang aber immer noch überzeugen. Optisch kann die App zwar nicht ganz mithalten, aber der Player erhält regelmäßige Updates, sodass noch Hoffnung besteht, dass die App eines Tages die anstehende Frischzellenkur erhalten wird. Ein paar Anleihen an Googles Material Design sind immerhin schon zu erkennen.

Die Suche nach neuen Podcasts als auch die Verwaltung bestehender Abos geht leicht von der Hand. Eine OPML-Importfunktion ist ebenso integriert. Außerdem bietet die App, wie es sich gehört, Support für Chromecast und viel mehr. DoggCatcher kostet einmalig 3,33 Euro.

Eine der funktionsreichsten Podcast-Apps für Android: Podcast & Radio Addict

Nichts für Anfänger: Podcast & Radio Addict. (Foto: t3n)

Podcast & Radio Addict überzeugt durch seine Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten und dem Support für Android Wear, Chromecast und Android Auto. Die App ist kostenlos und finanziert sich durch Werbeeinblendungen. Gegen einen Obolus von 2,59 Euro könnt ihr die App allerdings werbefrei machen.

Die App ist nicht unbedingt Eye-Candy, dafür könnt ihr aus verschiedensten Quelle Inhalte beziehen – selbst aus Youtube. Außerdem besteht die Option, Podcasts aus Empfehlungen und Podcast-Netzwerken zu abonnieren, selbstredend verfügt die App aber auch über eine Suchfunktion. Darüber hinaus könnt eure existierenden Podcasts via OPML-Datenbank importieren. Falls euch die Podcasts ausgehen sollten, könnt ihr sogar aus unzähligen Internetradio-Kanälen Musik im Livestream hören.

Die Übersicht besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt noch viele weitere Player im Play Store, die auch sehr ordentlich sind. Welche Podcast-App habt ihr im Einsatz?

Und wenn ihr jetzt noch auf der Suche nach guten Podcasts seid, werdet ihr auch bei uns fündig. Wir haben für euch Marketing-Podcasts, Design-Podcasts, Podcasts für Gründer, deutschsprachige Tech-Podcasts und 10 neue Podcasts, die du dir anhören solltest gesammelt. Nicht zu vergessen: unser eigener Filterblase-Podcast. Die t3n-Chefredakteure diskutieren gemeinsam mit Experten über E-Business, Online-Marketing, die Startup-Szene und die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft.