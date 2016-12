Pokémon Go ist jetzt endlich auch für die Apple Watch verfügbar

Lange hat es gedauert, jetzt ist es endlich soweit. Pokémon Go kann man jetzt auch mit der Apple Watch spielen, ganz ohne Smartphone kommt man aber trotzdem nicht aus.

Apple Watch: Pokémon Go ist jetzt verfügbar

Beim „Hello again“-Event von Apple im Oktober zeigte Niantic Pokémon Go bereits auf der Apple Watch vor. Jetzt bringt Niantic die Apple-Watch-Version des Spiels tatsächlich auf den Markt.

Niantic CEO John Hanke schrieb in einem Tweet am Donnerstag, dass es etwas dauerte bis sie die Apple-Watch-Version veröffentlichten konnten, aber, dass er jetzt glücklich mit dem Ergebnis ist. Zahlreiche Antworten auf seinen Tweet zeigen, dass sich Nutzer auch eine Version für Android Watch wünschen.

Weihnachts-Pikachu kann man noch bis zum 29. Dezember fangen, allerdings nicht auf der Apple Watch.

Pokémon mit der Apple Watch fangen nicht möglich

Auch wenn man auf der Apple Watch keine Pokémon fangen kann, gibt es doch zahlreiche interessante Features. Man kann so etwa Benachrichtigungen erhalten, wenn sich ein Pokémon in der Nähe aufhält. Um Eier ausbrüten zu können muss man jetzt nicht mehr das Smartphone herausnehmen, zurückgelegte Strecken können auch mit der Apple Watch angerechnet werden.

Benachrichtigungen über Pokéstops in der Nähe kann man außerdem bekommen und mit der Apple Watch können auch neue Pokébälle gesammelt werden. Außerdem gibt es Benachrichtigungen, wenn man ein Ei ausgebrütet hat oder man eine Medaille erhält.

Wer also in den Weihnachtsfeiertagen noch nach einer Beschäftigung sucht, der kann Pokémon Go wieder zu mehr Beliebtheit verhelfen. Vor kurzem wurde außerdem bekannt, dass Niantic neue Pokémon hinzufügt, Nutzer können auch ein Weihnachts-Pikachu fangen und im November wurde ein Bonus-Programm gestartet, das regelmäßigen Spielern zusätzliche Punkte bringen soll.