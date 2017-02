Pokémon Go setzt in nur sieben Monaten eine Milliarde Dollar um

Einer aktuellen Studie zufolge konnte Niantic mit Pokémon Go in nur sieben Monaten mehr als eine Milliarde US-Dollar umsetzen. So schnell wie kein anderes Mobile-Game.

Pokémon Go bricht weiter Rekorde Es war das größte App-Phänomen des Jahres 2016: Die Rede ist natürlich von Pokémon Go. Das Augmented-Reality-Game brach im letzten Jahr eine ganze Reihe von Rekorden. So wurde kein Spiel zuvor innerhalb von einer Woche so häufig aus dem App-Store heruntergeladen. Und schon im ersten Monat konnte Entwickler Niantic die Rekordsumme von 200 Millionen US-Dollar mit dem Spiel umsetzen. Pokémon Go: Eine Milliarde US-Dollar Umsatz in nur sieben Monaten. (Grafik: Sensor Tower) Trotz deutlich abgeflautem Interesse kann Pokémon Go auch 2017 einen weiteren Rekord brechen: Kein Mobile-Game hat bislang in nur sieben Monaten eine Milliarde US-Dollar umsetzen können. Ermittelt wurde dieser Wert von der App-Analytics-Plattform Sensor Tower. Eine offizielle Bestätigung der Zahlen von Niantic oder Nintendo gibt es allerdings nicht. Pokémon Go trotz Umsatzrekord längst nicht mehr so profitabel wie 2016 Sensor Tower schätzt, dass Niantic etwa 1,5 bis 2,5 Millionen US-Dollar pro Tag mit Pokémon Go umsetzt. Dieser Betrag ist sicherlich nicht zu verachten, aber dennoch deutlich geringer, als noch zu Hochzeiten des Pokémon-Go-Hypes. Im Juli 2016 sollen durch das Spiel täglich 18 Millionen US-Dollar umgesetzt worden sein. Pokémon Go in Bildern 1 von 25 Zur Galerie