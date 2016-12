Pokémon Go: Pikachu mit Weihnachtsmütze und neue Pokémons

Kurz vor Weihnachten veröffentlicht Niantic jetzt ein Pokémon-Go-Update. Nutzer bekommen damit nicht nur einen Weihnachts-Pikachu, sondern auch zwei neue Pokémons.

Pokémon Go kämpft mit wichtigem Update um Popularität

Vom großen Hype im Sommer rund um das Spiel ist mittlerweile weniger zu hören, trotzdem ist der App, laut BBC, eine breite Basis an treuen Usern geblieben. Pünktlich zu den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen veröffentlicht Niantic, die Firma hinter der App, ein wichtiges Update.

Im November wurde außerdem bereits ein Bonus-Programm gestartet, das regelmäßigen Spielern zusätzliche Punkte bringen soll.

Neue Pokémons und limitierte Weihnachts-Pikachus

Togepi und Pichu sind zwei der neuen Pokémons die Trainer jetzt ausbrüten können. Über die nächsten Monate will Niantic außerdem mehr neue Charaktere hinzufügen.

Noch bis 29. Dezember kann man außerdem die Weihnachts-Variante des Pikachus fangen. Die Limited-Edition-Variante trägt eine Weichnatsmütze. Niantic fordert Nutzer der App dazu auf, Fotos mit dem Pokémon mit dem Hashtag #HolidayPikachu zu teilen.

In diesem Kontext auch interessant: Pokémon Go: Was Marketer jetzt wissen sollten