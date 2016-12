Porsche Connect: Das perfekt vernetzte Auto

Anzeige

Das Smartphone als Fernbedienung, Sprachbedienung, Echtzeit-Navigation und Surfen im Fahrzeug sind nur einige der Features, mit denen Porsche Connect den Sportwagen zum perfekten Alltagsbegleiter macht.

Porsche hat sich zur Aufgabe gemacht, Fahrer und Wagen perfekt zu vernetzen. Dafür bietet der Sportwagenhersteller zwei Ausstattungspakete mit unterschiedlicher Hardware und unterschiedlichen Diensten und Apps an: Connect sowie Connect Plus.

Connect: Dein Smartphone wird zur Fernbedienung

Eine Smartphone-Ablage in der Mittelkonsole leitet das Signal deines Mobiltelefons für optimierten Empfang akkuschonend an die Fahrzeugaußenantenne weiter. Mit Apple CarPlay inklusive Sprachbedienung Siri nutzt du so einige Apps deines iPhones auch während der Fahrt. Zudem kannst du die Car Connect Services nutzen: Mit ihnen steuerst du verschiedene Fahrzeugfunktionen komfortabel per App aus der Ferne.

Connect Plus: Perfekt vernetzt mit LTE-Modul und zahlreichen Diensten

Ergänzend zum Ausstattungsumfang des Connect-Moduls verfügt Connect Plus über ein LTE-Telefonmodul mit SIM-Kartenleser für hohen Bedienkomfort und optimierte Sprachqualität sowie über einen WiFi-Hotspot. So kannst du im Fahrzeug mit deinem Laptop, Tablet oder Smartphone im Internet surfen. Außerdem sind im Connect Plus-Modul Porsche Connect-Dienste und Apps enthalten, die in drei Dienste-Paketen angeboten werden – Car Connect Services, Connect App Services sowie Navigation & Infotainment Services.

Für jede Situation den richtigen Dienst:

Car Connect Services

Mit den Car Connect Services bleibst du jederzeit auch aus der Ferne mit deinem Sportwagen vernetzt und nutzt dein Smartphone oder deine Apple Watch sogar als Fernbedienung. Du kannst über die App von jedem Ort aus deine Fahrzeugstatistiken ansehen, zum Beispiel gefahrene Kilometer, Restreichweite oder den Durchschnittsverbrauch. Zudem lässt sich jederzeit der Fahrzeugstatus abrufen und auch ändern: Hast du zum Beispiel das Dach aufgelassen, kannst du es über das Smartphone aus der Ferne schließen. Aber auch Außenspiegel, Heizung und Standklimatisierung lassen sich fernsteuern. Und findest du den Wagen auf unübersichtlichen Parkplätzen einmal nicht wieder, kannst du über den Carfinder die Warnblinkanlage oder die Hupe auslösen.

Die Car Connect Services bieten auch einige Sicherheitsfeatures: Bei einem Unfall sendet das Fahrzeug einen Notruf aus, der Fahrzeugstandort und -daten übermittelt. Ein Notfallplan wird umgehend aktiviert und der Rettungsdienst informiert. Falls du eine Pannenhilfe benötigst, kannst du mit der Car Connect App Porsche kontaktieren.

Und auch wenn dein Wagen mal nicht mit dir unterwegs ist, behältst du ihn im Blick: Über Speed- und Geofencing sendet dir über die App eine Mitteilung, sobald dein Porsche eine festgelegte Geschwindigkeit überschreitet oder einen selbst bestimmten geografischen Bereich betritt beziehungsweise verlässt.

Sollte dein Fahrzeug unrechtmäßig entwendet werden, schützt das Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) dein Fahrzeug durch eine eigenständige Diebstahlerkennung. Im Fall der Fälle informiert dich die App durch eine Push-Nachricht und SMS – und meldet den Alarm selbstständig in einer 24/7-Alarmzentrale.

Apple CarPlay

Mit Apple CarPlay hast du in deinem Porsche Zugriff auf viele Apps deines iPhones. Per Spracherkennung nutzt du mit Siri die Apps bequem während der Fahrt, minimierst Ablenkungen und konzentrierst dich voll auf die Straße.

Connect App Services

Die Connect App Services bieten zahlreiche Möglichkeiten, bereits vor der Fahrt die Reise zu planen: Du kannst deine häufigsten und wichtigsten Ziele direkt auf deinem Smartphone verwalten und sie an deinen Sportwagen übertragen. Um Ziele zu finden, steht in der App eine Google Suche sowie der Zugriff auf Smartphone-Kalender, Kontakte sowie die Bilder-App zur Verfügung – um zum Beispiel mit den in einem Bild gespeicherten Koordinaten eine Navigation zu starten.

Mit dem Kalender behältst du unterwegs den Überblick über deine Termine. Der Smartphone-Kalender wird nach Verbinden mit dem Porsche über WLAN direkt am Infotainment-Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt. Auf Wunsch startest du die Navigation direkt aus einem Kalendereintrag.

Dank in die App integrierte Musikstreaming-Funktion hörst du außerdem eine riesige Auswahl an Musiktiteln aus aller Welt – über den Player des Infotainment-Systems im Fahrzeug.

Navigation & Infotainment Services

Wie Google Earth auf deinem PC, zeigt dir auch das Navigationssystem den gewünschten Ort und jede Route in einer 3D-Satellitenansicht.

Mit Google Street View kannst du dir einen detaillierten ersten Eindruck von Strecke und Umgebung verschaffen – durch 360-Grad-Panoramabilder des Zielortes aus der Straßenperspektive.

Darüber hinaus gibt es in diesem Dienste-Paket zahlreiche weitere Dienste, zum Beispiel zum Auffinden von freien Parkplätzen, zum Abrufen von Infos zu einem geplanten Flug (Terminal, Gate, Verspätungen) und viele mehr.

Du willst mehr über die Funktionen von Porsche Connect und Connect Plus erfahren?

