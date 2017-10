Preissturz: Essential Phone wird um 200 Dollar billiger

Anscheinend läuft der Verkauf des neuen Smartphones von Android-Vater Andy Rubin nicht wie erwartet. Jedenfalls wurde der Preis des Essential Phones in den USA gerade um satte 200 US-Dollar gesenkt.

Essential Phone wird um 200 US-Dollar billiger

Mit der Vorstellung des Essential Phones konnte Andy Rubin, der maßgeblich an der Android-Entwicklung beteiligt war, einiges an medialem Hype erzeugen. Der scheint sich aber nicht in ausreichendem Maße auf die Verkaufszahlen des Oberklasse-Smartphones ausgewirkt zu haben: Laut dem Marktforschungsunternehmen Baystreet Research konnten in den ersten beiden Verkaufswochen nur 5.000 Exemplare über den US-Partner Sprint verkauft werden.

Andy Rubins Essential Phone in Bildern Bilder Essential Phone. (Bild: Essential) 1 von 27

Für potenzielle Kunden könnte das einen erfreulichen Nebeneffekt haben: Wie Essential jetzt bekanntgegeben hat, wird das Smartphone ab sofort für 499 US-Dollar verkauft. Das entspricht einem Preisnachlass von 200 US-Dollar. Ein echter Kampfpreis für ein Oberklasse-Smartphone. Allerdings ist das Essential Phone noch immer nicht offiziell in Europa verfügbar. Um die Early-Adopter nicht zu vergraulen, sollen die jetzt einen Gutschein in Höhe der Preisreduktion erhalten.

Essential Phone: Die technischen Daten im Überblick

Modell Essential Phone „Essential PH-1" Betriebssystem Android 7.1.1 Nougat Display 5,71 Zoll LPTS, (2.560 x 1.312 Pixel); 19:10-Seitenverhältnis, ca 505 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 835 Arbeitsspeicher 4 GB Interner Speicher 128 GB Hauptkamera Dual-Cam mit 13 MP-RGB- und 13-MP-Monochrom-Sensor, f/1.85-Blende Frontkamera 8 MP; f/2.20-Blende, Fixfokus Akkukapazität 3.040 mAh (fest verbaut) Konnektivität 802.11a/b/g/n/ac mit MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC

Abmessungen 141,5 x 71,1 x 7,8 mm Gewicht 185 Gramm Farben Black Moon, Stellar Grey, Pure White, Ocean Depths Sonstiges Fingerabdrucksensor, USB C Preis 699 US-Dollar (UVP)

