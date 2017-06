Pro-Sieben-Sat.1 versilbert Flugportal Etraveli: Einsatz verdoppelt in unter zwei Jahren

Pro-Sieben-Sat.1 hat beim Verkauf des Flugportals Etraveli einen guten Schnitt gemacht. Dessen Wert hat sich seit der Übernahme im November 2015 verdoppelt.

Pro-Sieben-Sat.1: Weniger TV-Geschäft, mehr Internet

Der Fernsehkonzern Pro-Sieben-Sat.1 hat sein Online-Flugreiseportal Etraveli für knapp eine halbe Milliarde Euro an den Finanzinvestor CVC verkauft. Ein lohnendes Geschäft für die Unterföhringer, schließlich hat Pro-Sieben-Sat.1 das schwedische Unternehmen erst im November 2015 erworben – und seitdem seinen Wert nach Angaben des Konzerns verdoppelt. Dieser belaufe sich aktuell auf 508 Millionen Euro. Auch Umsatz und Gewinn seien deutlich gestiegen. Das Geld soll in den Ausbau anderer Beteiligungen und den Kauf neuer Online-Geschäfte investiert werden, teilte das Unternehmen in Unterföhring bei München mit.

Pro-Sieben-Sat.1 macht inzwischen ein Viertel seines Umsatzes mit Internet-Portalen wie Parship und Verivox sowie Shops wie der Online-Parfümerie Flaconi, für die das Unternehmen in seinen Sendern kräftig Werbung macht. Auch die enge Verzahnung zwischen TV-Formaten und hierzu passenden Startups hat dem Konzern in der Vergangenheit lukrative Erlösmodelle beschert – beispielsweise in Bezug auf das in München ansässige Mode-Content-Startup Stylight, das er vor rund einem Jahr komplett übernommen hat.

Das Medienunternehmen setzt damit seinen Wandel weg vom TV-Konzern hin zu E-Commerce- und anderen Internetbeteiligungen fort. Schon heute macht es 47 Prozent seines Umsatzes (der zuletzt bei 3,8 Milliarden Euro lag) außerhalb des TV-Geschäfts, 2018 soll es mehr als die Hälfte sein.

Das könnte dich auch interessieren: