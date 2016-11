Probelauf mit Hindernissen: So funktionieren die Packstationen von Amazon

Ein Amazon Locker im typischen Gelb – in Deutschland sind die Abholstationen allerdings in Grau gehalten. Möglicherweise hat hier DHL interveniert. (Foto: Amazon, Montage: t3n)

Amazon erprobt fleißig seine neuen Abholstationen in München und Berlin, die Zustellung bringt aber anscheinend noch einige Tücken mit sich. Ein Überblick über den Status Quo der Amazon Locker.

Amazon hat vor kurzem den Probelauf seiner Abholstationen „Amazon Locker“ in München und Berlin gestartet. Beliefert werden die ersten Abholstationen in Deutschland vom hauseigenen Paketdienst Amazon Logistics. Peer Schrader vom Supermarkt-Blog hat den Amazon Locker ausprobiert und festgestellt, dass der Probelauf noch mit einem Schluckauf kämpft.

Amazon Locker: Die neue Paketstation für Amazon Kunden

Der Amazon Locker gleicht vom Funktionsprinzip einer DHL-Packstation, steht aber nur Amazon-Kunden für deren Bestellungen zur Verfügung. Beim Checkout wird der gewünschte Standort der Abholstation ausgewählt, in Deutschland sind die Amazon Locker bisher nur an Shell Tankstellen zu finden. Jeder Amazon Locker trägt einen menschlichen Namen wie Jannik oder Fabian. Namen, die einfacher zu merken sind, als die obskuren Ziffern-Bezeichnungen der DHL-Paketstationen.

„Die Amazon Locker heißen Jannik oder Fabian.“

Amazon Locker: Eine dreifache Ehrenrunde bis zur Zustellung

Die Standorte der Amazon Locker sind manchmal etwas schäbig. (Foto: Peer Schrader, Supermarkt Blog)

Der Kunde erhält eine Zustellbenachrichtigung mit einem Abholcode und einem Barcode, per Mail oder Pushbenachrichtigung in der Amazon App, sobald Amazon das Paket in den gewählten Locker gepackt hat. Abholen müssen Kunden das Paket innerhalb von drei Tagen, eine deutlich kürzere Frist als sie Dhl mit neun Tagen gewährt – aber anscheinend immer noch zu lang.

Das Supermarktblog berichtet von den ersten eigenen Bestellversuchen mit dem Amazon Locker in Berlin. Peer Schrader schreibt wenig begeistert von dunklen Ecken, Rostregalen und Mülltonnen, neben denen die Amazon Locker zu finden seien. Die wenig attraktive Positionierung ist auf dem Bild oben zu sehen, der Standort wirkt eher wie die Sperrmüll-Ecke der Tankstelle.

„Standort: Die Sperrmüll-Ecke an der Tanke.“

„Mögliche Lieferverzögerung aufgrund zusätzlicher Verarbeitung durch Transportdienstleister.“ Zur Erinnerung: Amazon Logistics stellt die Pakete zu.

Den größten Ärger verursachte jedoch die Zustellung an den Locker. Am Donnerstag aufgegeben, sollte eine Bestellung schon am Freitag in den Amazon Locker zugestellt werden. Die Zustellankündigung kam noch an bei Schrader. Am Abend jedoch vermeldete die Amazon App:

„Immer wieder ist der Amazon Locker voll.“

„Der Transportdienstleister hat uns darüber informiert, dass sich die Zustellung Ihres Pakets um 1-2 Werktage verzögern wird.“ Übersetzt: „Der Locker ist immer noch voll, das hat jetzt keinen Wert mehr. Wir versuchen es am Montag wieder.“

Auf ein neues: Am Samstag wollte Amazon erneut in den Locker liefern. Leider wieder ohne Erfolg. Die Amazon App meldete sich wieder zu Wort: „Mögliche Lieferverzögerung aufgrund zusätzlicher Verarbeitung durch Transportdienstleister.“ Man könnte diesen Satz auch wunderbar durch „Der Amazon Locker ist leider voll, wir versuchen es morgen wieder“ ersetzen. Am Samstag warf Amazon dann vorläufig das Handtuch:

Am Montag versucht Schrader beim Kundenservice herauszubekommen, was los ist. Bekommt jedoch nur die Auskunft „man könne den Transportdienstleister nicht erreichen“. Hier antwortet sich Amazon wohl nicht gerne selbst.

Einen gratis Prime-Monat, eine Umleitung des Paketes oder eine Beschwerde einreichen wollte Schrader nicht, sondern lieber eine zufriedenstellende Antwort, wo das Problem liegt und wann das Paket denn nun in den Locker zugestellt wird. Die gewünschte Antwort gab es leider nicht.

Aber immerhin wurde am selben Nachmittag das Paket endlich in den Locker geliefert.

Wieso Amazon eigene Abholstationen will

Die Kooperation mit Shell in München und Berlin soll später auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet werden, was aller Voraussicht nach nicht das Ende dieser Initiative von Amazon sein wird. Es ist davon auszugehen, dass schon jetzt weitere Kooperationspartner gesucht werden.

„Amazon will sich unabhängig machen.“

Amazon muss das Konzept der Locker an sich nicht erproben, es läuft in den USA schon seit einiger Zeit erfolgreich – sondern die Logistik-Maschinerie dahinter ausbauen und interne Abläufe auf die Besonderheiten des deutschen Marktes anpassen. Deshalb die Probeläufe in Berlin und München. Beides übrigens Städte, die mit dem neuen Prime-Now-Dienst ausgestattet sind – und demnach auch über eine gut ausgebaute Logistik-Infrastruktur durch Amazon City Logistik verfügen. Also dem Unternehmen, dass die Zustellungen für den Geschäftsbereich Amazon Logistics durchführt.

Amazon möchte mit der eigenen Logistik-Infrastruktur - von der eigenen Flugzeugflotte über den eigenen Paketdienst bis hin zur eigenen Abholstation - das Kundenerlebnis kontrollieren. Sich unabhängig machen von externen Dienstleistern und so den Kundenservice bei Zustellungen verbessern. Nicht zu vergessen: Der eigene Paketdienst ermöglicht Amazon erst Dienste wie die Ein-Stunden-Zustellung oder den bald zu erwartenden Lieferdienst Amazon Fresh für Lebensmittel.

Was Amazon besser machen könnte

Vielleicht muss in Deutschland die Lagerzeit noch verkürzt werden von drei auf zwei Tage. Auch könnte Amazon an größeren Abholstationen an angenehmeren Orten arbeiten. DHL hat beides: größere Packstationen, an schöneren Orten. Wobei der Optik der Standorte nicht zuviel Bedeutung eingeräumt werden sollte. Wichtiger ist der sichere und bequeme Zugang zur Abholstation. Eine Tankstelle ist zur Anfahrt mit dem Auto sinnvoll, für manche Städter dürften Bushaltestellen oder Supermärkte besser geeignet sein.

Aber ebenso wichtig dürfte eine vernünftigere Kundenkommunikation und eine Kommunikation zwischen Versandsystem und Amazon Locker sein, damit der Kunde schon vor dem Zustellversuch benachrichtigt werden kann, dass der Locker voll ist. Kombiniert Amazon eine verbesserte Kommunikation mit einer passablen Möglichkeit für den Kunden, einzugreifen, wenn sich mal wieder eine Amazon-Locker-Zustellschleife ergibt, dann wäre das zumindest eine brauchbare Notlösung. Ein schneller Klick in der Amazon App, um das Paket umzuleiten, würde ja schon ausreichen.

via excitingcommerce.de