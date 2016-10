Project Quantum: Was wir über die neue Webengine von Firefox wissen

Schon Ende 2017 soll sich die Leistung von Firefox deutlich steigern. Wir verraten euch, mit welchen Mitteln Mozilla das erreichen will.

Project Quantum: Die Zukunft des Firefox-Browsers

Im vergangenen Jahr war Electrolysis die größte Priorität für die Firefox-Entwickler. Hinter dem Namen verbirgt sich Mozillas Multiprozessorarchitektur. Sie soll den Browser vor allem schneller, aber auch sicherer machen. In den kommenden Monaten soll Electrolysis an alle Nutzer der Desktop-Version von Firefox ausgeliefert werden. Danach erfolgt der nächste große Schritt für den Open-Source-Browser: die Einführung einer neuen Webengine, also dem eigentlichen Herzstück des Browsers.

Diese neue Webengine wird bei Mozilla unter dem Namen Project Quantum entwickelt. Mozillas Plattform-Chef David Bryant verspricht sich davon eine merkliche Veränderung der Performance auf Desktop- und Mobile-Geräten und bezeichnet das Projekt selbstbewusst als „Quantensprung für das Web“. Tatsächlich, so Bryant, soll sich die gesamte Web-Erfahrung der Nutzer damit deutlich verändern.

Project Quantum: So soll Firefox die hochgesteckten Ziele erreichen

Project Quantum nutzt zunächst die in die Jahre gekommene Gecko-Engine und soll dann Schritt für Schritt die Komponenten ersetzen, die von der Multiprozessorarchitektur oder den Fähigkeiten moderner GPUs profitieren. Der Schlüssel dazu ist die Servo-Engine, die mit Unterstützung von Mozilla von der Open-Source-Community entwickelt wird. Zunächst sollen nur wenige Komponenten der neuen Engine von Project Quantum genutzt werden, mit der Zeit soll sich ihr Anteil aber stetig erhöhen.

Project Quantum soll den Firefox-Browser von Grund auf erneuern. (Foto: Shutterstock)

Gleichzeitig sind aber auch weitere unabhängige Initiativen Teil des Project Quantum. So will Mozilla einige grundlegende Konzepte der Webengine völlig überdenken. Dazu gehört beispielsweise die Art und Weise, wie CSS genutzt wird, wie DOM-Operationen ausgeführt werden oder wie die Anzeige auf dem Bildschirm gelöst wird.

Bryant beschreibt Project Quantum als sehr ambitioniertes Projekt. Daher sollen die Neuerungen auch nur schrittweise in den Firefox-Browser integriert werden. Die erste Version der Engine soll aber gleichzeitig für Android, Windows, Linux und macOS erscheinen. Nutzer sollen die ersten Früchte dieser Arbeit ab Ende 2017 ernten können.

Ob Project Quantum der versprochene große Wurf wird, bleibt abzuwarten. Aus Sicht von Nutzern und Entwicklern ist es aber auf jeden Fall zu begrüßen, dass der Firefox-Browser endlich von Grund auf überholt wird. Ob Mozilla seinen Marktanteil damit wieder steigern kann, lässt sich jetzt allerdings noch nicht sagen.

