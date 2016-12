Project Titan doch nicht tot? Apple arbeitet wohl weiter an autonom fahrendem Auto

Hat Apple mit Project Titan doch noch nicht abgeschlossen? Ein Brief an die US-Verkehrsbehörde deutet darauf hin, dass der Konzern aus Cupertino weiter an einem autonom fahrenden Auto arbeitet.

Hunderte Mitarbeiter von Project Titan entlassen

Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass Apple Hunderte Mitarbeiter seiner Project Titan genannten Autoschmiede entlassen haben soll. Grund dafür sollte ein radikaler Strategiewechsel sein, wie Bloomberg herausgefunden haben wollte. Demnach hatte der Konzern aus Cupertino seine Pläne, ein eigenes autonom fahrendes Auto zu bauen, auf Eis gelegt. Vielmehr soll Apple seitdem lediglich an der Entwicklung einer Plattform für autonome Autos arbeiten. Ein gerade aufgetauchter Brief Apples an die US-Verkehrsbehörde legt jetzt allerdings einen anderen Schluss nahe: Apples iCar ist noch lange nicht Geschichte.

Deckname „Project Titan“: Arbeitet Apple doch weiter an einem eigenen Auto? (Foto: withGod / Shutterstock)

In dem fünfseitigen Schreiben an die National Highway Traffic Safety Administration fordert Steve Kenner, Apples Direktor für die Integration von Produkten, neue Sicherheits- sowie Datenschutzregeln. Nur so könnte Innovation gefördert werden. Apple, heißt es weiter, investiere enorm viel Geld in die Bereiche Machine-Learning und Automatisierung und sei begeistert von dem Potenzial von automatisierten Systemen in vielen Bereichen, darunter dem Transportbereich.

Im Brief steht nichts zu Project Titan

Aus dem Brief geht zwar nicht eindeutig hervor, dass Apple weiter an einem eigenen, möglicherweise autonom fahrenden Elektroauto arbeitet – Project Titan etwa wurde mit keinem Wort erwähnt. Allerdings deutet das Interesse des Konzerns an neuen Regeln für die Sicherheit schon darauf hin, dass damit die Tests eines eigenen Autos erleichtert werden sollen. Insbesondere die Forderung Apples, die Regulierungsbehörde solle künftig Neueinsteiger in den Automarkt genauso behandeln wie die etablierte Konkurrenz, macht ein Festhalten des Konzerns an seinem Project Titan wahrscheinlich.

Ursprünglich sollte ein Apple-iCar Gerüchten zufolge schon 2019 auf den Markt kommen. Milliarden US-Dollar soll der Konzern seit 2013 oder 2014 in sein Project Titan gesteckt haben – bisher allerdings ohne Erfolg. Im Sommer war kolportiert worden, dass der Markstart frühestens 2021 erfolgen werde. Dann platzte allerdings die oben erwähnte Nachricht über ein mögliches Aus der Autopläne Apples herein. Der Brief an die Verkehrsbehörde könnte jetzt sowohl die Rückkehr auf die Auto-Entwicklungsstraße bedeuten als auch die Lobbyarbeit für die Entwicklung einer eigenen Plattform für autonome Fahrzeuge.

via techcrunch.com