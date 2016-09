Rückenwind für Project Titan: Apple soll McLaren kaufen wollen

Apple soll Interesse an einer Übernahme des angeschlagenen britischen Sportwagenherstellers McLaren haben. Ob damit dem zuletzt kriselnden Project Titan neuen Aufwind verliehen werden könnte?

Verhandelt Apple über einen McLaren-Kauf?

Das wäre ein Paukenschlag für die Automobilbranche: Laut einem Bericht des renommierten Wirtschaftsblatts Financial Times (FT) soll Apple mit McLaren über eine Übernahme verhandeln – und das schon seit Monaten. Geplant sei entweder eine Komplettübernahme oder eine strategische Investition in den finanziell angeschlagenen britischen Sportwagenhersteller, schreibt die Zeitung (Paywall). McLaren ist für seine luxuriösen Sportflitzer sowie sein Formel-1-Team bekannt. Während Apple jeden Kommentar verweigert, soll McLaren gegenüber dem US-Portal The Verge Verhandlungen mit Apple dementiert haben – zumindest im Hinblick auf ein „potenzielles Investment“.

Eine gewisse Ähnlichkeit zu Mc-Laren-Flitzern ist nicht zu bestreiten: So könnte das Apple Car aussehen. (Bild: Carwow)

Der mögliche Kaufpreis, der sich FT zufolge auf eine bis 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,16 bis 1,75 Milliarden Euro) belaufen soll, dürfte für Apple kein Problem darstellen. Der iPhone-Bauer sitzt auf einem Cash-Berg von angeblich über 200 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2014 hatte Apple für Dr. Dres Kopfhörerunternehmen Beats rund drei Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt. Im Mai dieses Jahres hatte Apple eine Milliarde US-Dollar in den chinesischen Uber-Konkurrenten Didi Chuxing investiert.

Apple: Zukauf könnte Project Titan beflügeln

Mit dem potenziellen Zukauf könnte Apple dem kolportierten Project Titan neuen Aufwind verschaffen, in dem an einem (selbstfahrenden) Elektroauto oder Software für Roboterautos gearbeitet werden soll. Apple hält sich zu seinem Auto-Projekt bisher bedeckt. Zuletzt dürfte aber die interne Ausrichtung geändert worden sein. In der vergangenen Woche häuften sich Medienberichte, nach denen Apple Dutzende Mitarbeiter seiner Abteilung für das Apple Car entlassen haben soll.

Im Juli war der frühere Hardware-Chef Bob Mansfield zurückgeholt worden, um Project Titan zu leiten. Er soll angeblich über ein Aus für Apples Auto-Projekt spekuliert haben soll. Allerdings soll es seitdem erste Testfahrten in geschlossener Umgebung gegeben haben. Brancheninsider rechnen damit, dass ein Apple Car frühestens im Jahr 2021 auf den Markt kommen werde.