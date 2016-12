Dieser Psychologe erklärt dir, wie du der Prokrastination entkommen kannst

Der Psychologie-Professor Tim Pychyl hat in einem Buch beschrieben, wie man Prokrastination entgegenwirken kann. Ein weiterer Beitrag unserer Themenwoche Karriere.

Prokrastination bewirkt ein kurzweiliges Gutfühlen

Prokrastination ist wie eine Kreditkarte: Sie macht richtig Spaß, bis die Rechnung kommt. In diesem Satz, den der britische Schauspieler Christopher Parker einmal gesagt haben soll, steckt so gut wie alles, was Menschen über das extreme Aufschieben von Aufgaben wissen müssen. Zumindest, wenn sie Laien sind. Experten wie Tim Pychyl würden die Aussage natürlich anfechten, denn der Psychologie-Professor der Carlton Universität beschäftigt sich bereits seine gesamte akademische Karriere lang mit dem Phänomen der Prokrastination.

Und tatsächlich füllt er ganze Bücher mit dem Thema. In seinem Werk „Solving the Procrastination Puzzle: A Concise Guide to Strategies for Change“ geht er beispielsweise auf die Ursachen ein und klärt, wie Betroffene der Selbstsabotage entkommen können. Das Buch basiert auf etliche Jahre wissenschaftlicher Arbeit, und eine besonders wichtige Erkenntnis des Professors ist, dass es bei der Prokrastination immer nur um ein kurzweiliges Gutfühlen gehe, so Pychyl.

„Prokrastination ist wie eine Kreditkarte: Sie macht richtig Spaß, bis die Rechnung kommt.“

Hingegen sei die Annahme, das Prokrastinierer nur einen schwachen Willen hätten oder schlecht darin seien, ihr Zeitmanagement richtig zu organisieren, ein schlimmes Vorurteil. In seinem Buch heißt es, dass sie vielmehr einem unangenehmen Gefühl entkommen möchten, das in der Regel mit einer lästigen Aufgabe einhergeht. Insofern sind es meist emotionalere Typen, die zur Prokrastination neigen. Entkommen, so Pychyl, können sie dem Ganzen nur durch eine strikte konzeptionelle Herangehensweise.

So rät er dazu, dass Menschen sich zuerst dem eigentlichen Problem stellen und sich fragen sollen, warum sie genau in dem Moment der Aufgabe aus dem Weg gehen. Manchmal liegt es beispielsweise an der Angst vor vor einem möglichen Versagen. Mit der Auseinandersetzung startet in der Regel ein Prozess: Wenn die Betroffenen sich klar darüber werden, dass es beim Aufschieben im Grunde viel zu oft nur um ein abstraktes Gefühl geht, das einen selbst blockiert, ist der erste Schritt getan, so Tim Pychyl.

Einfach starten!

Anschließend heißt es dann: einfach starten! Der Professor meint, dass es den meisten Menschen, sobald der erste Handgriff gemacht sei, direkt leichter fallen würde, weiterzuarbeiten. Bei einem Autor hieße das beispielsweise, dass er ein unbeschriebenes Dokument öffnen könnte. Wer sich der Hausarbeit entziehen will, der könnte beispielsweise die erste herumliegende Socke im Zimmer aufheben. Es geht darum, die Aktion konkret zu machen. So wird aus einer Aufgabe, die in der Zukunft liegt, eine, die in die Gegenwart rückt – und sich damit dringend anfühlt.

Natürlich gibt es auch Momente, in denen Zauderer zwar die Selbstanalyse hinter sich gebracht haben, jedoch gerade einfach wirklich keine Zeit haben, loszulegen. Denen rät er, sich sofort einen festen Termin zu setzen. Denn ein saloppes „Mach ich morgen“ werde schnell zum Mantra, und das sei gefährlich. Konkrete Termine bedeuten hingegen, dass ein lose gesetztes Ziel zu einem konkreten Plan und anschließend zur Realität wird. Sobald sich etwas real anfühlt, gelangt die Aufgabe erneut in den besagten Gegenwartsstatus.

„Ein saloppes 'Mach ich morgen' wird schnell zum Mantra.“

Jeder kleine Schritt steht insofern für ein Momentum, das Personen mehr und mehr in die Aufgabe hineinzieht, lässt Pychyl wissen. Bei dem Autor im obigen Beispiel geht es vielleicht nur um den ersten Satz, der geschrieben steht und am Ende zu einer ganzen Seite oder einem abgeschlossenen Kapitel wird. Beim Aufräumen geht es anfangs vielleicht nur um eine herumliegende Socke, doch am Ende könnte eine komplett aufgeräumte Wohnung stehen. Das Credo könnte auch lauten: immer in kleinen überschaubaren Schritten.

Für viele Menschen mag das zu banal klingen. Einige denken wahrscheinlich, dass Tim Pychyl keine Lösung liefert, sondern nur die Symptome nachplappert und Offensichtliches benennt. Eine Pille zu schlucken sei viel einfacher. Doch wie so oft, wenn es um schlechte Verhaltensweisen geht, steht ein persönliches psychologisches Problem im Raum, das zuerst identifiziert und langfristig behandelt gehört. Die Arbeit fängt dann erst an. Die bequemen Lösungen sind selten die nachhaltigsten.