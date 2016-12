60 Millionen Views in 30 Tagen: Wie Promiflash bei Youtube alle andern Kanäle abhängt

Promiflash sticht Youtuber mit deren eigenen Inhalten aus: Mehr als 200 Millionen Views in einem halben Jahr, rund 60 Millionen davon alleine in den vergangenen 30 Tagen: Das Online-Klatsch-Magazin Promiflash betreibt aktuell den schnellstwachsenden deutschsprachigen Kanal auf Youtube.

Gronkh, Dagi Bee, BibisBeautyPalace oder Freekickerz – nahezu alle großen Namen der deutschen Youtube-Szene hat Promiflash in puncto View-Zahlen innerhalb der vergangenen Wochen und Monate hinter sich gelassen. Auch im internationalen Vergleich kann sich die Entwicklung von Promiflashs Abrufzahlen sehen lassen: „Weltweit gab es in den letzten 30 Tagen nur 484 Youtube-Kanäle, die mehr Views hatten als Promiflash. Das mag sich zunächst nach viel anhören, aber insgesamt gibt es mehr als 20 Millionen Kanäle“, sagt Christoph Burseg, Betreiber des Youtube-Analyse-Tools Veescore.

Nach dem Neustart regnet es Views

Der Youtube-Kanal von Promiflash wurde bereits im Jahr 2010 eingerichtet. Bis zum Mai dieses Jahres wuchsen die Abrufzahlen allerdings deutlich langsamer als sie es aktuell tun. Am 19. Mai löschten die Betreiber dann den Großteil der bis dahin 2.435 hochgeladenen Videos; nur 155 blieben übrig. Seitdem gehen die View-Zahlen durch die Decke.

Die Entwicklung der Abrufzahlen des Youtube-Kanals von Promiflash (Grafik: Veescore)

Der Grund: Mit dem Relaunch des Kanals haben die Macher auch die Ausrichtung ihrer Inhalte geändert. Wo sie zuvor Videos über internationale Stars oder mit Titeln wie „Kino-Kracher: Das sind die erfolgreichsten Filme 2015“ oder „Schrille Looks: Diese Stars beweisen beim Styling Mut!“ hochgeladen haben, liegt nun der Fokus größtenteils auf deutschen Promis – vor allem auf Youtubern und anderen Social-Media-Sternchen.

Bibi und Dagi als Klicktreiber auf Youtube

Von den 20 aktuell am häufigsten aufgerufenen Videos drehen sich 16 um Youtuber, alleine 15 davon um Bianca Heinicke („BibisBeautyPalace“), Dagmara Nicole Buckley („Dagi Bee“) oder beide von ihnen. Es ist einfach wie schlau: „Was interessiert deutsche Youtube-Nutzer auf Youtube am meisten? Die größten Youtuber“, so Burseg. Größtenteils zehren die Promiflash-Clips von den Videos der beiden Youtuberinnen und fassen diese kurz und reißerisch zusammen. Ebenfalls gefragt sind Inhalte zu US-Sängerin Selena Gomez und den Instagram- und musical.ly-Star-Zwillingen Lisa und Lena. Zuletzt haben auch Videos zu Sarah und Pietro Lombardi für einen Push gesorgt – allesamt Themen, die vor allem die junge Youtube-Zielgruppe interessieren.

(Screenshot: Promiflash)

„Die vielen Kommentare unter den Videos zeigen, wie gut die Themen ankommen. Und das dauerhaft. Sogar sieben Monate alte Videos bekommen aktuell noch pro Tag tausende neue Views“, so Youtube-Experte Christoph Burseg. Knapp zwei Drittel der neuen Views kämen aber von aktuellen Videos. Im Durchschnitt habe jedes neue Video nach einer Woche schon 60.000 Aufrufe. „Was zieht? Aktualität, Viralität des Themas und eine vielversprechende Überschrift“, so Burseg.

Youtube und die umfassende neue Bewegtbildstrategie

Auch der Erfolgsfaktor „Masse“ darf laut Burseg nicht unterschätzt werden: „Gut 15 neue Videos pro Tag, rund 450 neue Videos in den letzten 30 Tagen – da kommt es gar nicht auf fünf Minuten lange Geschichten an.“ Viele Videos seien kürzer als 45 Sekunden. Der Neustart auf Youtube erfolgte offenbar im Rahmen einer umfangreicheren Bewegtbildstrategie und dem Schritt Richtung TV-Produktion. Das belegt ein im Handelsregister einsehbares Protokoll einer außerordentlichen Hauptversammlung des Promiflash-Betreibers Celebrity News AG aus dem Februar 2015. Funfact am Rande: Fernseh-Star Andreas Türck hält knapp 5 Prozent der Anteile der Celebrity News AG. TV-Kompetenz ist also vorhanden.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf OnlineMarketingRockstars Daily