Von wegen ausverkauft: DHDL-Startup muss Produkt aus dem Verkehr ziehen

Einen Tag nach Verkaufsstart bei Aldi meldete die Firma Protectpax stolz, dass sie ausverkauft sind. In Wirklichkeit musste Investor Dümmel den DHDL-Displayschutz vorübergehend aus dem Verkehr ziehen.

Der flüssige Displayschutz Protectpax aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ ist vom Verband Soziale Werbung e.V. abgemahnt worden. Laut Wortfilter.de soll dem Startup unter anderem der Slogan „100 Prozent bruch- und kratzsicher“ zum Verhängnis geworden sein. Eine einstweilige Verfügung zwang Investor Ralf Dümmels Unternehmen DS Produkte dazu, das Produkt vom Markt zu nehmen. Irritierenderweise postete das Startup gleichzeitig stolz auf Facebook eine leere Aldi-Schütte und behauptete, dass Protectpax am Erstverkaufstag schon ausverkauft gewesen wäre.

Protectpax muss Produkte vorübergehend aus dem Verkehr ziehen

In einem Schreiben an alle gewerblichen Abnehmer des Displayschutzes, das Wortfilter.de veröffentlicht hat, heißt es wörtlich: „Aufgrund einer einstweiligen Verfügung und neuer Erkenntnisse ist es DS Produkte derzeit untersagt, das Produkt Protectpax in seiner jetzigen Gestaltung weiter zu vertreiben.“ DS Produkte fordert die Abnehmer auf, den Vertrieb einzustellen und die Ware zurückzusenden, das Unternehmen wäre dann ab der Kalenderwoche 42/43 wieder mit neuen Werbemitteln und neuer Verpackung lieferbar.

Auslöser für die Rückrufaktion: Unhaltbare Werbung

In seinem Artikel stellt Mark Steier von Wortfilter die berechtigte Frage, wieso diese Werbeaussage in dieser Form von DS Produkte nicht vor dem Vertriebsstart überprüft und korrigiert wurde. Dass dieser Slogan nicht haltbar ist, drängt sich als Schluss geradezu auf.

Protectpax bewirbt aktuell keinen Schutz vor Bruch oder Kratzern

Auf der abgebildeten Verpackung ist kein Hinweis mehr auf einen Kratz- oder Bruchschutz zu finden. (Foto: Protectpax)

Hat Wortfilter.de noch am Wochenende feststellen können, dass der Slogan „100 Prozent bruch- und kratzsicher“ in „bruch- und kratzfester“ geändert wurde, ist mittlerweile auf der Abbildung der Verpackung überhaupt kein Hinweis mehr auf die Funktion der flüssigen Displaybeschichtung zu entdecken. An der dafür vorgesehenen Stelle prangt jetzt nur noch der Hinweis „einfach anzuwenden“. Auch in den Produktbeschreibungen fehlte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels jeglicher Hinweis auf einen Schutz vor Kratzern und Bruch. Der Ebay-Account führt als Wirkung der Beschichtung auf: „ist antibakteriell, ersetzt Displayschutzfolie, wasserabweisend“ und „verhindert Fingerabdrücke auf dem Display“.

Protectpax feiert angeblichen Ausverkauf bei Aldi

Stirnrunzeln ruft ein seltsames Posting auf der Facebook-Seite von Protectpax hervor. Dort feiert das Startup den angeblichen Verkaufserfolg bei Aldi. „Innerhalb von einigen Stunden in allen Aldi-Filialen deutschlandweit ausverkauft“, steht dort unter anderem. Aldi bestätigt aber gegenüber Chip indirekt, dass das Produkt nicht ausverkauft sei, sondern aus den Regalen geräumt wurde.

Wieder vereinzelt im Handel erhältlich

In einzelnen Onlineshops, beispielsweise bei Amazon, ist Protectpax mittlerweile mit angepasstem Werbematerial erhältlich. Bei anderen Vertriebspartnern wie Otto.de ist das Produkt noch nicht wieder verfügbar.

