Protonmail: Tor-Support soll Krypto-E-Mail-Dienst vor staatlichen Blockaden schützen

Nach fast zwei Jahren Betaphase ist Protonmail im Januar 2016 online gegangen. Zum Schutz vor möglichen staatlichen Blockaden ist der sichere E-Mail-Dienst jetzt direkt über das Tor-Netzwerk nutzbar.

Protonmail plus Tor: Schutz gegen Zensur

Das Interesse an dem E-Mail-Dienst, der PGP-basierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verspricht, war riesig. 550.000 US-Dollar hat Protonmail im Sommer 2014 auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo einsammeln können. Jetzt, zweieinhalb Jahre und einige Daten- und Überwachungsskandale später, nutzen schon über zwei Millionen Menschen den sicheren E-Mail-Dienst. Angesichts der offenbar steigenden Gefahr von Blockaden und Zensurmaßnahmen seitens verschiedener Staaten bietet Protonmail seinen Nutzern ab sofort einen Tor-Support.

Sicherer E-Mail-Dienst Protonmail neu mit Tor-Support. (Bild: Protonmail)

Nachdem es in Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten zuletzt zum Versuch der Blockade des Krypto-Messengers Signal gekommen war und in Großbritannien ein neues Gesetz zur umfassenden Internetüberwachung verabschiedet wurde, soll der direkte Zugang über das anonyme Tor-Netzwerk die Privatsphäre der Protonmail-Nutzer schützen helfen. Eine Blockade von Protonmail, heißt es in einem entsprechenden Blogeintrag des Unternehmens, sei keine Frage des „Ob“, sondern nur eine des „Wann“.

Protonmail: Dreifachschutz dank PGP, HTTPS und Tor

Die neue Onion-Webseite von Protonmail wurde mit Unterstützung von Entwicklern des Tor-Netzwerks eingerichtet. Nutzer, die künftig Protonmail via Tor nutzen, sollen nicht nur die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des E-Mail-Dienstes, sondern auch eine Ende-zu-Ende-Authentifizierung erhalten. Als zusätzlicher Sicherheitsfaktor dient die Verschlüsselung der Onion-Seite per HTTPS. Darüber hinaus soll auch Protonmail selbst von dem Tor-Support profitieren. Die Nutzung des Anonymisierungsnetzwerks soll es Angreifern erschweren, den E-Mail-Dienst mit DDoS-Attacken lahmzulegen.

Wie sich der E-Mail-Dienst über Tor nutzen lässt, hat Protonmail in einer ausführlichen Anleitung beschrieben.

