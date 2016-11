Putin will Microsoft aus Russland verbannen – und Linkedin gleich mit

In seiner andauernden Fehde mit den USA hat Putin jetzt ein neues Ziel auserkoren: Microsoft mit sämtlichen Produkten aus Russland zu verbannen. Überraschend ist das nicht.

Russlands Präsident Wladimir Putin will sowohl in der russischen Regierung als auch in sämtlichen Ämtern die Software und ihre Komponenten von US-Konzern Microsoft entfernen lassen. Das berichtet jetzt NBC News. Auch das Karrierenetzwerk Linkedin soll blockiert werden: Die Seite wurde erst kürzlich von Microsoft übernommen.

Ersetzt werden sollen die Programme demnach durch Alternativen, die direkt aus Russland kommen. Das Kreml-Oberhaupt schießt mit der Behauptung gegen Microsoft, dass das Unternehmen für den US-Nachrichtendienst arbeiteten würde.

Der Konzern selbst bestreitet das: „Wir arbeiten nicht mit dem Geheimdienst zusammen, um jemanden auszuspionieren. Das würden wir nie tun“, sagt Dominic Carr, der bei Microsoft für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Weiter heißt es, dass Microsoft hart daran arbeite, die Sicherheit und die Privatsphäre der User zu wahren. Dennoch will Putin Berichten zufolge nicht von seinem Vorhaben abweichen.

Es ist eine weitere Attacke des russischen Staatsoberhaupts gegen die USA. Schon länger besteht der Verdacht, dass Russland durch Hackerangriffe im Oktober versuchte, die Wahlen der USA pro Trump zu beeinflussen. Die amerikanischen Geheimdienste sind „überzeugt davon, dass die russische Regierung die jüngsten Angriffe auf E-Mails von US-Personen und -Institutionen gesteuert hat“, berichtet die Tagesschau. Russland weist diese Vorwürfe zurück. Der Kreml bezeichnete sie als „Unsinn“. Microsoft komplett aus Russland zu verbannen, ist demnach Putins Antwort auf die Vorwürfe der USA.

Putin will das Internet nationalisieren

Der Präsident sähe das alles als Nullsummenspiel zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, heißt es weiter bei NBC News: Was für die USA gut sei, sei automatisch schlecht für Russland. „Der Schritt gegen Microsoft ist ein Zeichen für die russische Bevölkerung selbst, dass sie der Technologie der USA nicht länger vertrauen“, sagt Adam Schiff, US-Demokrat und Mitglied im Committee on the Judiciary. Es bestehe fast schon eine Paranoia gegenüber Produkten aus den USA. Der Plan, Microsoft aus Russland zu verbannen, gilt als weiteres Zeichen dafür, dass Putin das Internet nationalisieren und ein eigenes Sicherheitssystem durchsetzen will.

Das Kuriose: Der Kreml hat Microsoft offenbar auch schon zu seinem Vorteil genutzt – für seinen Cyberkrieg. Das soll ein Dokument bestätigen, das NBC News vorliegt. Demnach haben die Russen im vergangenen Jahr mit einer angehängten Microsoft-Word-Datei einen kompletten Blackout in der Ukraine verursacht.

via www.nbcnews.com