Putin wird zum Technologie-Fan: Russland will Blockchain vorantreiben

Auf einem Forum in St. Petersburg hat sich Vladimir Putin zur Blockchain ausgetauscht – und steht der Technologie positiv gegenüber.

Auf dem International Economic Forum in St. Petersburg hat sich der russische Präsident Vlaidimir Putin zu Blockchain-Themen geäußert. In einem Gespräch mit dem Ethereum-Gründer Vitalik Buterin habe Putin laut Kreml-Sekretatiat den Einsatz der Blockchain in Russland diskutiert und befürwortet.

Auch stellvertretender Ministerpräsident äußert sich zu Blockchain und Technologie

In einem vorherigen Panel auf der Veranstaltung hatte Igor Shuvalov, stellvertretender Ministerpräsident Russlands, gesagt, Putin fände die Idee interessant, dass aus der Blockchain eine ganz eigene digitale Wirtschaft entstehen könne. Im Panel ging es darum, das Potenzial der Blockchain-Technologie zu diskutieren sowie regulatorische Fragen zu klären.

Auf der Veranstaltung hatte Ethereum-Gründer Buterin außerdem gesagt, dass wir gerade erst an dem Schritt seien, die Türschwelle in eine ganz neue Technologie-Welt zu übertreten, in der die Blockchain alle Industrien erobert. Die Menschen würden jetzt realisieren, dass die Blockchain nicht nur eine Technologie für wenige Hacker ist, sondern ein effizientes Tool für beispielsweise auch Banken.

Russland will die Blockchain vorantreiben: Letzte Woche kamen Berichte auf, dass die Nationalbank Russlands daran interessiert sei, eine eigene Kryptowährung zu entwickeln. (Foto: Young / Shutterstock)

Erst letzte Woche hatte Coindesk darüber berichtet, dass Russlands Zentralbank ein neues Gesetz auf den Weg bringen will, das sich mit Bitcoin und anderen digitalen Währungen befasst. Außerdem sei die Bank daran interessiert, eine nationale Kryptowährung zu entwickeln.

