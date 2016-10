Größter Chip-Deal aller Zeiten: Qualcomm kauft NXP Semiconductors

Qualcomm, der größte Smartphone-Prozessorentwickler, diversifiziert sein Portfolio. Das Unternehmen hat angekündigt, die Chipschmiede NXP Semiconductors für eine Summe von 47 Milliarden US-Dollar zu übernehmen.

Qualcomm: Durch NXP-Übernahme kann sich das Unternehmen breiter aufstellen

“It’s no secret that we’ve been looking around”

Qualcomm ist vor allem durch seine Smartphone-Prozessoren bekannt. (Bild: Qualcomm)

Um sich für die Zukunft zu wappnen, hat Qualcomm die niederländische Halbleiterschmiede NXP Semicondoctors übernommen. Dafür sind stattliche 47 Milliarden US-Dollar fällig, umgerechnet etwa 43 Milliarden Euro. Der Kaufpreis übersteigt damit den Übernahmepreis von ARM durch Softbank um 16 Milliarden Dollar – wohlgemerkt dem bislang größten Tech-Deal Europas. Pro Aktie bietet Qualcomm 110 US-Dollar, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag in Eindhoven und San Diego mitteilten.

„Durch die NXP-Übernahme können wir unsere Strategie schneller umsetzen und unsere führende Rolle in der mobilen Technologie-Welt mit robusten, neuen integrierten Halbleiter-Lösungen ausbauen“, sagte Qualcomm-CEO Steve Mollenkopf. Das Unternehmen ist zwar weltgrößter Entwickler für Smartphone- und Tablet-Prozessoren, der Smartphone-Markt stagniert jedoch. Für Qualcomm bedeutet dieser Umstand, dass das Unternehmen langfristig weniger Prozessoren absetzen absetzen könnte – die Ausweitung auf angrenzende Märkte war naheliegend . Das Unternehmen befindet sich bereits in einer Umorientierungsphase – Qualcomm bietet mittlerweile auch Chips für Fahrzeuge an –, die Entwicklung verlief aber offenbar zu langsam.

Qualcomm-Technologie steckt bald in allen Infotainment-Lösungen

NXP stellt zwar auch Chips für Smartphones her – unter anderem NFC-Module und Apples Motion-Co-Prozessor –, allerdings gilt das Unternehmen auch als einer der größten Hersteller in den Bereichen Automotive, Sicherheit und Internet der Dinge. In der Pressemeldung zur Übernahme heißt es gar, dass NXP-Lösungen in 14 von 15 Infotainment-Konsolen verbaut sind.

Die beiden Unternehmen hätten zusammen einen Umsatz von über 30 Milliarden Dollar pro Jahr. Qualcomm geht davon aus, dass der Deal bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen ist.

via www.bloomberg.com