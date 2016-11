Rackspace will in Deutschland bis 2020 einen dreistelligen Millionenbetrag erwirtschaften

Rackspace wird ab Mitte 2017 erstmals ein eigenes Rechenzentrum in Deutschland betreiben. Das ist aber nur ein Teil des Engagements auf dem hiesigen Markt.

Cloud-Hosting: Rackspace baut Rechenzentrum in Frankfurt

Der Cloud-Hoster Rackspace ist einer der größten Anbieter der Branche. Jetzt will sich das Unternehmen auch verstärkt auf den deutschen Markt konzentrieren. Dazu baut Rackspace auch ein eigenes Rechenzentrum in Frankfurt auf. Das soll ab Mitte 2017 fertiggestellt sein. Deutsche Kunden sollen dort dann vollständig verwaltete VMware-Umgebungen mieten können.

Rackspace baut in Frankfurt ein eigenes Rechenzentrum in Deutschland auf. (Foto: Shutterstock)

Rackspace will Unternehmen mit umfangreichem Support beim Aufbau von privaten und öffentlichen Cloud-Lösungen unterstützen. Deutschland soll bei der Expansion des Unternehmens eine Schlüsselrolle spielen. Erst Anfang November 2016 wurde Rackspace in ein privates Unternehmen umgewandelt und ist seitdem nicht mehr an der Börse notiert. Der Rackspace-Manager Alex Pinchev erklärt den Schritt gegenüber Silicon damit, dass es als börsennotiertes Unternehmen in den USA schwieriger sei, neue Tools und Dienste zu entwickeln, da die Wallstreet sehr kurzfristige Wachstumsziele verfolge.

Rackspace will in Deutschland bis 2020 einen dreistelligen Millionenbetrag umsetzen

Derzeit arbeiten in Deutschland sechs Mitarbeiter für Rackspace. Weitere sechs werden derzeit gesucht. Außerdem sollen im geplanten Rechenzentrum nochmal elf Personen arbeiten. Bis 2020 will Rackspace in Deutschland Umsätze in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages generieren. Zielgruppe sind vor allem Mittelständler mit bis zu 1.000 Mitarbeitern. In diesem Bereich erwartet sich das Unternehmen das größte Wachstum.

Ebenfalls interessant: Wie Amazon nach der Cloud die gesamte Konzern-IT erobern will.