Upgrade für Hardware-Hacker: Raspberry Pi 2 kommt jetzt mit 64-Bit-Prozessor

Der Raspberry Pi 2 hat ein kleines Upgrade erfahren. Der Bastelrechner wird ab sofort mit demselben 64-Bit-Prozessor bestückt wie der Raspberry Pi 3.

Raspberry Pi 2 kommt jetzt mit 64-Bit-Prozessor

Ohne größere Ankündigung wird der Raspberry Pi 2 seit September 2016 mit einem 64-Bit-Prozessor ausgestattet. Das geht aus einem Bericht von Raspi.tv hervor. Wie auch der Raspberry Pi 3 verfügt der Einplatinencomputer jetzt über den BCM2837-SoC von Broadcom. Dieser besitzt vier Cortex-A53-Kerne. Die sind beim Raspberry Pi 2 allerdings nur auf 900 Megahertz getaktet. Beim Raspberry Pi 3 beläuft sich die Taktung auf 1,2 Gigahertz.

Der Raspberry Pi 2 Modell B setzt jetzt auf denselben Prozessor wie der Raspberry Pi 3 Modell B. (Foto: Raspberry Pi Foundation)

Weitere Änderungen gibt es nicht. Zu erkennen ist die neue Variante an der auf der Platine angebrachten Bezeichnung „Raspberry Pi 2 Model B V1.2“. Ein möglicher Grund für den Einsatz eines neueren Prozessors könnte die Einstellung des bislang genutzten BCM2836-SoC sein. Der Raspberry Pi 2 wird vornehmlich von Industrie-Anwendern benötigt, die ein starkes Interesse daran haben, dass der Einplatinencomputer weiterhin verfügbar bleibt.

Die Erfolgsgeschichte des Raspberry Pi

Der erste Raspberry Pi kam 2012 auf den Markt. Seitdem gab es verschiedene größere und kleinere Hardware-Revisionen. Derzeit wird der Einplatinencomputer in fünf verschiedenen Varianten verkauft. Nicht zuletzt aufgrund des geringen Preises und der fast unüberschaubaren Anzahl an Raspberry-Pi-kompatibler Hardware hat der Bastelrechner die Hardware-Hacker-Szene im Sturm erobert und wurde in einer Vielzahl spannender Projekte verwendet.

