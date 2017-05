Raspberry-Pi-Foundation fusioniert mit weltweitem Coding-Club für Kinder

Die gemeinnützigen Organisationen Raspberry Pi und Coderdojo schließen sich zusammen. Gemeinsam wollen sie Kinder in aller Welt zum Programmieren bringen.

Raspberry Pi und Coderdojo fusionieren

Die Einplatinenrechner von Raspberry Pi werden von Bastlern in den unterschiedlichsten Projekten eingesetzt. Nach PC und Mac sind sie mit mehr als 12 Millionen verkauften Exemplaren die drittbeliebteste Computerplattform. Was einigen Nutzern dabei gar nicht klar ist: Der Raspberry Pi wurde eigentlich explizit dafür entwickelt, um Kinder und Jugendliche zum Programmieren zu bringen. Daher bietet die gemeinnützige Organisation hinter dem Minirechner auch eine ganze Menge Lerninhalte für Kids an.

Raspberry Pi und Coderdojo wollen gemeinsam noch mehr Kinder erreichen. (Foto: Coderdojo)

Jetzt hat die Raspberry-Pi-Foundation bekanntgegeben, sich mit Coderdojo zusammenzutun. Auch Coderdojo ist eine gemeinnützige Organisation, die Kinder an die Software-Entwicklung heranführen will. Dazu organisiert Coderdojo mehr als 1.250 Workshops in insgesamt 69 Ländern der Welt. Gemeinsam mit der Unterstützung der Raspberry-Pi-Foundation soll sich die Zahl der angebotenen Kurse bis 2020 vervierfachen.

Raspberry Pi und Coderdojo teilen ein gemeinsames Ziel

Obwohl Rasperry Pi und Coderdojo von einem Zusammenschluss sprechen, bleiben beide Organisationen erhalten. Allerdings wird Philip Colligan, der CEO der Raspberry-Pi-Foundation, dem Aufsichtsrat von Coderdojo beitreten. Gleichzeitig werden die beiden Coderdojo-Gründer James Whelton und Bill Liao dem Aufsichtsrat der Raspberry-Pi-Foundation beitreten. Gemeinsam wollen beide Organisationen noch mehr junge Menschen erreichen und sie in die Grundlagen der Software-Entwicklung einführen.

via www.raspberrypi.org