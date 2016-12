Auf Reddit verkündet: Serena Williams heiratet Reddit Co-Founder Alexis Ohanian

US-Tennis-Superstar Serena Williams hat am Donnerstag ihre Verlobung mit Reddit Co-Founder Alexis Ohanian verkündet.

Wo sonst? Ankündigung auf Reddit gepostet

Dem Reddit-Post war eine Zeichnung beigefügt, die Snoo, das Maskottchen von Reddit, in doppelter Ausführung zeigt. Einerseits ist Ohanian mit einem großen Diamanten in der Hand zu erkennen und daneben ist Williams abgebildet, die in der Luft schwebt. Der im Schriftzug angeführte Name „kn0thing“ ist Ohanians Reddit-Name.

Die Ankündigung wurde von Williams, die einen verifizierten Reddit-Account besitzt, im Isaidyes-Subreddit gepostet, in dem Nutzer Geschichten zu Verlobungen posten.

Auch Ohanian selbst antwortete auf den Post und er postete die News später auch auf seinem Facebook-Account.

Serena Williams hat im Laufe ihrer Karriere bereits 22 Grand-Slam im Einzel gewonnen, sie begann ihre Karriere als Profi-Spielerin 1995. Ohanian gründete Reddit 2005 gemeinsam mit Steve Huffman.

