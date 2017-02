Damit nichts schief geht: Neues SEO-Tool unterstützt beim Relaunch

Der nächste Relaunch steht an? Ein neues SEO-Tool will dich künftig dabei unterstützen – damit nichts schief geht.

Das Jahr über 2016 haben Michael Weber und Eoghan Henn ein neues Tool für SEO-Spezialisten geplant und entwickelt. SearchVIU soll bald in die öffentliche Beta starten und mit seinem ersten Modul beim Website-Relaunch unterstützen.

SearchVIU: Sichtbarkeit und organischen Traffic beibehalten

Damit beim Relaunch die Sichtbarkeit und der organische Traffic nicht leiden, gibt es einige Dinge zu beachten. In einer ersten Version bringt SearchVIU drei wesentliche Funktionen. Damit alle 301-Weiterleitungen stimmen, crawlt das Tool die alte Website und den Testserver und erstellt ein automatisches Mapping für die 301-Redirects.

Wenn das Mapping erledigt ist, testet SearchVIU auf dem Testserver alle alten URLs, um fehlende Weiterleitungen aufzuspüren. Außerdem zeigt das neue Tool relevante SEO-Faktoren der alten und neuen Website an, damit ersichtlich ist, ob alles bedacht wurde.

Die Daten für die Sichtbarkeit extrahiert das Tool aus bestehenden Datenquellen wie Webanalyse und Search Console oder nutzt die vom SEO-Tool selbst erfassten Daten. Eine umfangreiche Analyse der Daten soll dann eine Vorhersage über Sichtbarkeit, Traffic oder auch den Umsatz der neuen Website im Vergleich zur bisherigen zeigen.

SearchVIU geht bald in die öffentliche Beta

Für die Zukunft planen die Macher weitere Module, um SEOs und Agenturen bei aufwändigen Analysen und der stetigen Optimierung zu unterstützen und Zeit zu sparen- Außerdem soll SearchVIU das Monitoring von Wettbewerbern ermöglichen, um über neue Inhalte und Optimierungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Aktuell befindet sich SearchVIU in einer geschlossenen Alpha-Phase. In wenigen Wochen schon soll es mit der öffentlichen Beta weitergehen, für die sich Interessierte bereits registrieren können. Schon von Anfang an soll das Tool aber nicht nur beim Relaunch helfen, sondern euch auch beim Release von Websites unter die Arme greifen. Frühen Kunden wird außerdem ein lebenslanger Rabatt versprochen.

Auf der Suche nach einem SEO-Werkzeug? In diesem Artikel haben wir ähnliche Tools wie SearchVIU vorgestellt.