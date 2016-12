Rent the Runway: E-Commerce-Unternehmen stellt 60 Millionen US-Dollar Finanzierung auf

Designermode-Verleih Rent the Runway kann jetzt eine neue Finanzierungs-Runde aufstellen.

Rent the Runway: Investoren glauben an das E-Commerce-Modell

Wie Recode jetzt berichtet konnte Rent the Runway 60 Millionen US-Dollar aufstellen. Die Finanzierungs-Runde wird von Fidelity angeführt. Der Umsatz des Unternehmens hat sich in diesem Jahr auf mehr als 100 Millionen US-Dollar erhöht.

Fidelity hat bereits in Uber und Airbnb investiert und setzt jetzt erneut in ein Unternehmen der Sharing-Economy. Außerdem beteiligten sich Technology Crossover Ventures, Bain Capital Ventures, Highland Capital Partners und Advance Publication an der Runde, so Techcrunch.

Rent the Runway bietet auch Designermode im Abo

Das Startup bietet neben der herkömmlichen Verleih auch ein Subscription-Modell, Rent the Runway Unlimited, mit dem sich Abonnenten für 139 US-Dollar im Monat Designermode zum Fixpreis ausleihen können. Außerdem launchten sie vor kurzem ein weiteres Abo-Modell, Stylepass, mit dem man jeweils ein Designer-Stück für 65 US-Dollar pro Monat erhält.

Rent the Runway besitzt auch einige physische Stores, etwa in New York, Los Angeles oder Las Vegas, dort können sich Interessierte auch Styling-Beratungstermine vereinbaren. Das Startup wurde 2009 gegründet und hat seinen Firmensitz in New York.

