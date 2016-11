Researchgate-Gründer Ijad Madisch: „Wer verkauft, hat keinen richtigen Erfolg“

Für seine Idee vom „Facebook für Wissenschaftler“ wurde Ijad Madisch von Bill Gates mit Millionen überschüttet. Im Interview kokettiert der Researchgate-Gründer nun mit einem Börsengang.

t3n.de: Stimmt es, dass du den Nobelpreis gewinnen willst?

Ijad Madisch: Ja, das stimmt. Schon in der neunten Klasse habe ich davon geträumt.

t3n.de: Hat man als Kind nicht andere Träume?

Madisch: Nein, ich nicht. Ich wollte immer irgendwas Großes bewegen. Etwas tun, was einen positiven Effekt auf die gesamte Welt hat. Mit Researchgate habe ich die Voraussetzungen dafür.

t3n.de: Warum ausgerechnet mit Researchgate?

Madisch: Wenn ein einziger Wissenschaftler einen Preis für eine einzelne Erfindung bekommt, warum sollte ich keinen bekommen, wenn ich mit Researchgate allen Forschern der Welt dabei helfe, sich zu vernetzen und wissenschaftliche Daten einfach und schnell zu teilen? Das ist doch auch einen Nobelpreis wert.

t3n.de: Da ist jemand selbstbewusst. Was glaubst du denn, wie lange es noch dauert, bis das Komitee anruft?

Madisch: Also ich finde, dass wir schon sehr weit sind. Noch hat sich zwar keiner gemeldet und wir müssen abwarten, ab welchem Moment das Komitee in Schweden die Leistung auch erkennt, die wir erbringen. Aber ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die verstehen, was wir so machen.

t3n.de: Von den Medien wird Researchgate gerne als „Facebook für Wissenschaftler“ bezeichnet. Wie groß sind die Gemeinsamkeiten mit Facebook heute noch?

Madisch: Ehrlich gesagt gibt es gar keine. Außer, dass wir eben wie Facebook ein soziales Netzwerk sind und es bei uns für jedes Mitglied ein Profil gibt. Die Presse hat uns sicher auch deshalb gerne mit Facebook verglichen, weil die Leute unsere Idee so innerhalb einer Sekunde verstehen.

t3n.de: Von wie vielen Nutzern sprechen wir aktuell?

Madisch: Aktuell sind es elf Millionen angemeldete Wissenschaftler. Pro Tag kommen etwas mehr als 10.000 neue hinzu.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ sich schon im Berliner Büro von Researchgate blicken. Hier erklärt Ijad Madisch ihr die Funktionen des Netzwerks. (Foto: © Martin Miser)

t3n.de: Auf Researchgate können sich Wissenschaftler über Experimente austauschen und mit Laborutensilien handeln. Kürzlich habt ihr mit „Projects“ ein neues Feature veröffentlicht. Was steckt dahinter?

Madisch: Projects sind zentrale Orte innerhalb eines Profils, wo Forscher in Echtzeit ihre wissenschaftlichen Daten teilen können. Das können Fachartikel oder Konferenzpapiere sein, vor allem aber soll die Funktion dabei helfen, einzelne Schritte von einem Laborexperiment für jeden nachvollziehbar zu machen. Die Community kann jederzeit Feedback abgeben und das Projekt in die richtige Richtung pushen.

t3n.de: Welches Problem löst ihr denn damit?

Madisch: Das Problem sind die wissenschaftlichen Datenbanken im Internet. Es gibt eine für Gene, eine für Proteine, eine für Fachartikel und so weiter. Das halte ich für unsinnig. Warum nicht einfach alle relevanten Daten zu einem wissenschaftlichen Projekt in einer Art Container vereinen? Mit Projects haben wir nun eine Lösung, die sogar schon von der Nasa genutzt wird.

t3n.de: Geht es etwas genauer?

Madisch: Die Nasa hat über ein Jahr lang in einer simulierten Raumstation auf Hawaii das Leben auf dem Mars geprobt. Ohne Fernseher, ohne Telefon. Die Kommunikation über Internet funktionierte nur zeitversetzt, sodass E-Mails mit einer Verzögerung von zwanzig Minuten verschickt wurden. Researchgate war eine der wenigen Seiten, die das Team in der Isolation benutzen durfte.

t3n.de: Welche Erkenntnisse konnten die Forscher gewinnen?

Madisch: Die Forscher haben schon während der Mission laufend Ergebnisse gepostet, etwa einen Befund zu Cyanobakterien als Nahrungsmittel für Marsreisende. Die Analyse der Ergebnisse aus der einjährigen Studie braucht noch Zeit, aber die Forscher haben schon eine Datenflut versprochen. Darauf warten wir jetzt gespannt. Übrigens geht es uns auch darum, nicht nur positiven Forschungsergebnissen einen Platz zu geben. Oft bringen erst mehrere gescheiterte Versuche ein Projekt zum Erfolg.

t3n.de: Tatsächlich stimmt ja nicht alles, was Wissenschaftler veröffentlichen. Vor zwei Jahren gab es viel Aufsehen, als ein Researchgate-Mitglied eine japanische Stammzellenstudie als bizarren Irrtum entlarvte.

Madisch: Ja, das stimmt. Die Studie erschien damals in der renommierten Fachzeitschrift Nature und sollte den Beweis liefern, dass sich Stammzellen in einem einfachen Säurebad auch ohne Embryos züchten lassen. Das war eine echte Sensation. Auf Researchgate ist dann wenige Tage später eine hitzige Diskussion entbrannt, weil ein Professor aus Hongkong den Versuch nicht reproduzieren konnte. Danach ist dann die Bombe explodiert.