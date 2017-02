Zum eigenen Hosting-Anbieter werden: 9 Reseller-Hoster in der Übersicht

Reseller-Pakete von Webhostern geben euch die Möglichkeit, euren Kunden eigene Webhosting-Pakete anzubieten. Hier stellen wir euch neun Reseller-Hoster vor.

Die beliebtesten Reseller-Hoster

Mit Reseller-Paketen oder -Programmen stellen Webhoster ihre Infrastruktur zur Verfügung, um damit selbst Webhosting anzubieten. Das könnte nicht nur interessant sein, wenn ihr komplett in das Webhosting-Geschäft einsteigen wollt, sondern wenn ihr dem Kunden vielleicht „alles aus einer Hand“ bieten möchtet – neben Umsetzung der Website auch noch das Hosten. Letzteres Szenario kann allerdings einen nicht unerheblichen zusätzlichen Zeitaufwand mit sich bringen.

Für diese Übersicht stützen wir uns auf die Ergebnisse einer Community-Umfrage. Aufgeführt werden nur solche Anbieter, die explizit Reseller-Pakete oder ein Reseller-Programm auf ihrer Website aufführen. Wenn nicht extra erwähnt, ist der Serverstandort Deutschland und die Vertragslaufzeit beträgt einen Monat.

Hostnet

Hostnet ist der Sieger unserer Community-Umfrage und bietet seine Reseller-Pakete unter dem Punkt „Agentur Server“ an. Das günstigste Paket gibt es für 29,99 Euro pro Monat. Die teureren Paket liefern mehr Speicher, vCPUs und RAM, ansonsten sind alle Funktionen in allen Paketen enthalten. Das kleinste Paket bietet euch 200 Gigabyte SSD-Fesplatte für Dateien und E-Mails, sechs vCPUs und vier Gigabyte RAM. Ihr könnt eine unbegrenzte Anzahl Domains hosten und erhaltet kostenlose SSL-Zertifikate von Let’s Encrypt mit hinzu – für Reseller offeriert Hostnet auf Nachfrage individuelle Preise für Domains.

Als Webserver kommt standardmäßig Apache zum Einsatz, Nginx lässt sich aber bei Bedarf selbst installieren – HTTP/2 ist aktiv und ihr könnt einen Varnish-Cache einsetzen, es gibt PHP 7 und MySQL 5.6. FTPs, SSH und SFTP sind vorhanden, ebenso E-Mail-Server. Fünf System-Snapshots sind inklusive, und ihr habt wegen der Mischung aus Managed- und Root-Server Root-Zugriff (mit Einschränkungen wie fehlender Zugriff auf den Kernel et cetera).

Der Auto-Installer ermöglicht euch die einfache Installation von über 300 Anwendungen sowie die Durchführung von Updates, Backups und Wiederherstellungen. Dabei können auch bereits bestehende Anwendungen in den Auto-Installer integriert werden.

Pro Contra Bietet eine Mischung aus Managed- und Root-Server an, sodass beispielsweise selbst auf Nginx umgestellt werden kann.

SSD-Festplatte.

Garantierte Hardware.

„Auto-Installer“ bringt Möglichkeit zur Installation, Sicherung und Wiederherstellung von Software.

Kostenlose SSL-Zertifikate.

Unbegrenzte Anzahl von Domains, Datenbanken und E-Mail-Postfächern.

Auf Nachfrage vergünstigte Domain-Preise.

All-Inkl

Bei All-Inkl verstehen sich die Preise der Reseller-Pakete zuzüglich Mehrwertsteuer. Das günstigste Paket kostet 20 Euro pro Monat, bei allen kommt eine Einrichtungsgebühr von 20 Euro hinzu. Darin enthalten sind 200 Gigabyte Speicher für Webspace, E-Mails sowie Datenbanken, 250 Gigabyte Traffic und 25 Accounts für Kunden. Ihr könnt 100 Domains aufschalten und 500 Subdomains nutzen – die Domainpreise für Reseller sind vergünstigt. SSL-Zertifikate gibt es gegen Aufpreis.

Der Hoster erlaubt das Anlegen von jeweils 500 E-Mail-Accounts und Weiterleitungen. Mit dem Server könnt ihr euch per SSH verbinden oder FTP-Nutzer anlegen (FTP über SSL/TLS). Das Paket bietet zehn MySQL-Datenbanken, über einen Software-Installer lässt sich Software mit einem Klick installieren. Standardmäßig gibt es FTP- und MySQL-Sicherungen, wobei die FTP-Daten circa alle 14 Tage gesichert und zwei Sicherungen aufbewahrt werden. Bei den Datenbanken gibt es eine Sicherung des Vortags, eine fünf bis acht Tage und eine neun bis zwölf Tage alte.

Neben diesen Reseller-Paketen kann ein Resellervertrag auch mit den Server-Paketen von All-Inkl kombiniert werden. Das Kundenadministrationssystem ist neutral gestaltet.

Pro Contra Vergünstigte Domains für Reseller. Die Standard-Reseller-Pakete haben keine garantierte Hardware (CPU, RAM). Es können aber auch die Server-Pakete mit einem Resellervertrag verknüpft werden.

Mittwald

Die Angebote von Mittwald (Affiliate-Link) verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und richten sich nur an Gewerbetreibende. Für Reseller bietet das Hosting-Unternehmen vServer- und Server-Pakete an. Das günstigste vServer-Paket kostet 29,99 Euro pro Monat bei einjähriger Laufzeit (39,99 Euro monatlich bei einmonatiger Laufzeit) und hält 150 Gigabyte SSD-Speicher für alle anfallenden Daten, vier CPU-Kerne und sechs Gigabyte RAM für euch bereit. Ihr erhaltet eine Domain inklusive und könnt beliebig viele zusätzliche Domains und Subdomains hinzufügen.

Ebenso unbegrenzt ist die Zahl der E-Mail-Adressen. Für die Verbindung zum Server gibt es einen SSH-Zugang, es lassen sich 50 Datenbanken anlegen, 20 Wiederherstellungspunkte erstellen und beliebig viele Cronjobs nutzen. SSL-Zertifikate müssen im günstigsten Paket dazu gekauft werden, in den größeren ist ein „SSL Starter“-Zertifikat enthalten. Die tägliche Datensicherung wird 14 Tage aufbewahrt.

Mittwald bietet auch eine so genannte Agentur-Toolbox an, mit der beispielsweise eigene Hosting-Tarife erstellt werden können oder sich das Kundencenter an das eigene Design anpassen lässt. Für zehn Kunden sind grundlegende Funktionen davon bereits standardmäßig im Kundencenter integriert, wie etwa ein Versionsmanager und ein Wiederherstellungsmanager. Daneben gibt es noch zwei kostenpflichtige Pakete mit den weiteren Funktionen.

Pro Contra SSD-Festplatte.

Garantierte Hardware.

Unbegrenzte Zahl an E-Mail-Adressen.

Auf Anfrage „ Agentur-Domain-Preise “.

Domainfactory

Domainfactory (Affiliate-Link) bietet Shared- und Dedicated-Reseller-Pakete an. Das günstigste Shared-Paket kostet 19,99 Euro monatlich mit einer Einrichtungsgebühr von 9,99 Euro. Dafür bekommt ihr 25 Gigabyte Webspace und 25 Gigabyte E-Mail-Speicher für 25 Kunden und 250 Gigabyte Traffic. Ihr könnt beliebig viele Postfächer anlegen und ein Inklusiv-SSL-Zertifikat nutzen. Für viele Domainendungen erhaltet ihr einen Reseller-Rabatt – externe Domains mit dem Hosting zu verbinden, ist kostenpflichtig. Das Endkundenmenü lässt sich vom Design anpassen.

Ihr könnt 50 SFTP- und 25 SSH-Zugänge anlegen, beliebig viele E-Mail-Postfächer einrichten und SSL-Verschlüsselung über einen Proxy aktivieren. Tägliche Backups werden drei Tage aufbewahrt.

Pro Contra SSD-Festplatte.

Unbegrenzte Zahl an E-Mail-Adressen.

Vergünstigte Preise für Add-Ons und Domains.

Möglichkeit, Endkundenmenüs vom Design her anzupassen. Aufschalten externer Domains kostet extra.

Host Europe

Bei Host Europe (Affiliate-Link) gibt es keine festen Reseller-Pakete. Ihr könnt die Virtual- oder Root-Server-Pakete nutzen und gegebenenfalls am Reseller-Partnerprogramm teilnehmen. Der günstigste vServer kostet 9,99 Euro monatlich. Dafür bekommt ihr 100 Gigabyte SSD-Platte, zwei vCores, zwei Gigabyte RAM und für kurzzeitige Lastspitzen dynamisch bis zu vier Gigabyte RAM. Als Betriebssysteme könnt ihr Debian ohne Plesk, Ubuntu mit oder ohne Plesk, CentOS mit oder ohne Plesk oder Windows Server 2012 nutzen.

Der Zugriff auf die Linux-Server funktioniert per SSH. Ihr könnt mit Plesk fünf oder zehn Domains verwalten – und über das Domain-Reseller-Programm habt ihr die Möglichkeit, sie günstiger zu bekommen, wenn ihr eine bestimmte Anzahl Domains verwaltet. SSL-Zertifikate müsst ihr extra kaufen. Die Oberflächen lassen sich laut Reseller-Seite mit dem eigenen Logo nutzen. Die täglichen Datensicherungen werden zehn Tage aufbewahrt. Serverstandort für die virtuellen und dedizierten Server ist Frankreich.

Pro Contra SSD-Festplatte. Keine Managed-Server.

Dogado

Bei Dogado (Affiliate-Link) können grundsätzlich alle Pakete für Reselling genutzt werden. Je nachdem, wie viele Freiheiten ihr wollt, wäre es vermutlich sinnvoll, statt eines der normalen Webhosting-Pakete einen Managed Server (individuelles Angebot) oder einen Cloud-Server zu wählen, für die Plesk als Verwaltungsoberfläche angeboten wird. Der günstigste Cloud-Server mit Plesk kostet 12,99 Euro pro Monat mit 60 Gigabyte SSD, zwei Gigabyte RAM und einem CPU vCore. Die Ressourcen lassen sich jederzeit anpassen.

Ihr könnt als Betriebssysteme CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora oder Windows Server 2016 nutzen, für zehn Tage Rückhaltebereich ist die Datensicherung inklusive. Die Cloud-Server können 30 Tage kostenlos getestet werden.

Pro Contra SSD-Festplatte.

Kann 30 Tage kostenlos getestet werden.

Internetx

Das Angebot von Internetx richtet sich explizit an Unternehmer, die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Das günstigste Paket der Reseller-Cloud kostet 299 Euro pro Monat mit einer Einrichtungsgebühr von 199 Euro. Dies gilt bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten – bei einer Laufzeit von 24 Monaten erhöht sich der Monatspreis um 100 Euro. Dafür bekommt ihr 64 Gigabyte RAM, 32 vCPU und 1.000 Gigabyte SSD/HDD-Platte. Zur Verwaltung werden Plesk und Live Config unterstützt.

Die Administrationsoberfläche von Internetx kann auch für Kunden zugänglich gemacht werden, wobei der Einsatz des eigenen Logos möglich ist – der Rest der Oberfläche passt sich an das Aussehen des Logos an. Backups lassen sich für alle oder bestimmte Instanzen erstellen.

Pro Contra SSD-Festplatte.

Ressourcen einer Instanz lassen sich verändern. Hoher Einstiegspreis.

Alfahosting

Alfahosting (Affiliate-Link) bietet das günstigste Paket für 9,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 24 Monaten an. Bei der kürzesten Laufzeit von vier Monaten kostet es 14,99 Euro. Das Paket enthält 50 Gigabyte SSD-Festplatte, 500 Gigabyte E-Mail-Speicher für bis zu 2.000 Postfächer, 100 MySQL-Datenbanken und PHP 7 – das memory_limit liegt bei 100 Megabyte.

Ihr könnt 100 Domains anlegen und durch die Verwendung des Domainrobots beim Domainkauf sparen. SSL-Zertifikate können selbst eingebunden werden, weshalb beispielsweise auch Let’s Encrypt möglich ist. Im günstigsten Paket ist keine Möglichkeit vorhanden, Daten verschlüsselt auf den Webspace zu übertragen. Für die Verwaltung der Kunden und deren Leistungen kommt Confixx zum Einsatz.

Pro Contra SSD-Festplatte.

SSL-Zertifikate können selbst eingebunden werden, wodurch auch Let’s Encrypt möglich ist. Keine sichere Verbindung zum Server im günstigsten Paket.

memory_limit mit 100 Megabyte im günstigsten Paket recht niedrig – mehr gibt es erst im übernächsten Paket.

Myloc

Das Reseller-Programm von Myloc umfasst alle Produkte unter dem Punkt „Server Hosting“ – es gibt verschiedene Reseller-Level, wobei der kleinste bei fünf Servern und 500 Euro Umsatz pro Monat anfängt.

Der günstigste vServer kostet 9,99 Euro monatlich und bietet zwei vCores, vier Gigabyte RAM und 200 Gigabyte Speicher mit SSD-Caching. Ihr könnt zwischen den Betriebssystemen Windows 2008/2012, Debian, Ubuntu, openSUSE oder CentOS wählen. Für die Verwaltung kommt Plesk Onyx zum Einsatz. Für Backups können neben normalen manuellen Durchführungen auch automatisierte Backuppläne erstellt werden. Managed Server starten bei 69,99 Euro monatlich.

Pro Contra SSD-Caching.

Je nach Reseller-Stufe gibt es Vergünstigungen auf Produkte wie Server, Domains und SSL-Zertifikate.

