Retargeting passt nicht immer: Warum der Name taktisch falsch gewählt ist

Der Warenkorb ist voll, aber gekauft wird nichts – Retargeting ist ärgerlich und voller Chancen zugleich. Warum der Name mehr in die Irre führt, anstatt seinen Zweck zu erfüllen.

Lasst uns den Absolutismus der Vorsilbe "RE" in Retargeting beenden. Diese beiden Buchstaben signalisieren missverständlich, dass Retargeting erst nach der eigentlichen Targeting-Strategie oder als Synonym für Targeting Verwendung findet.

Doch es ist so viel mehr als das. Es gab durchaus Zeiten, da hat der Begriff "Re-Targeting" Sinn gemacht: Es war gängige Praxis diese Werbemaßnahme konsequent bei einem bestimmten Produktinteresse einzusetzen. Sollte das letzte, was sich ein Verbraucher auf einer Webseite angesehen hatte, ein HDMI-Kabel gewesen sein, so war es sinnvoll, genau das gleiche HDMI-Kabel in einer Display-Anzeige zu zeigen. Denn dann konnte schnell und unkompliziert mit einer einzigen Impression das Produkt an Relevanz für den Verbraucher gewinnen.

Heute jedoch gibt es wesentlich anspruchsvollere Möglichkeiten, Daten so zu nutzen, dass sie eher auf die Kaufentscheidung Einfluss nehmen. Hier sind fünf Argumente, warum die Vorsilbe "RE" eine Vergangenheitsform symbolisiert:

Zuletzt angesehenes Produkt

Wenn wir uns noch einmal das Beispiel mit dem HDMI-Kabel vor Augen führen. Was wäre eigentlich passiert, wenn der Verbraucher beispielsweise 15 Minuten vorher auf der Suche nach einem HD-Fernseher gewesen wäre? Was wäre, wenn dieser zuvor noch nach AV-Installationen gesucht hätte? Oder was wäre gewesen, wenn der Konsument gleichzeitig noch einen Onlineshop besucht hätte? All diese Möglichkeiten lassen darauf schließen, dass Interessierte durchaus bereit gewesen wären, eine größere Anschaffung zu tätigen als nur ein Kabel für weniger als 15 Euro zu kaufen. Retargeting-Werbung für das Kabel lässt also viele Dinge unter den Tisch fallen. Was Retargeting-Maßnahmen für ein zuletzt betrachtetes Produkt vermissen lassen, ist das große Ganze, vielmehr sind diese längst überholt angesichts der Vielfalt heutiger Datensätze.

Das Schlimmste ist, dass durch die Defizite des Retargetings für den Last-Product-View, die Ergebnisse der Catch-all-Cookie (oder auch Post-View-Conversion-Tracking genannt) komplett überlagert werden, obwohl viele Werbekunden genau diese Angaben als primäre Barometer für ihren Erfolg nutzen. Conversions von Retargeting-Kampagnen beweisen doch nur, dass die Menschen, die Shopseiten besuchen, eher bereit sind, noch mehr Dinge zu kaufen als Menschen, die dies nicht tun.

Layer auf zusätzliche Daten packen

Schließlich sind wir bereits in 2016 und nicht mehr in 2008, damals konnten nicht mehrere Datensätze gleichzeitig über einen Adserver ausgewertet werden. First-Party DMP Datenmengen, In-Page Contextual-Daten, Geo-Informationen, Wetter, Zeit, Sequenzen, A/B Tests, Third-Party Daten-Feeds, diese Daten können und sollten heute über den Adserver abrufbar sein. Werden diese dann mit dem Userverhalten auf der Webseite kombiniert, gelingt eine viel smartere und kreativere Personalisierung, die zu einer verbesserten Performanceleistung der Werbemaßnahmen führt.

Investitionen in cookieloses Tracking lohnen sich

Es ist verfrüht zu behaupten, dass Cookies tot sind bzw. aussterben. Sie tun es nicht. Denn tatsächlich wurden in diesem Jahr weit mehr Cookies gesetzt als noch vor einem Jahr und das wird auch in absehbarer Zukunft der Fall bleiben. Aber die Datenspeicherung auf Basis von Cookie-IDs wird zunehmend ineffizient und es entstehen unnötig Datenbanken mit zahlreichen unbrauchbaren Daten. Eine Lösungsoption ist, eine Plattform zu nutzen, die über mehrere Key-Daten hinweg robuste IDs verfolgen kann, so dass das User-Verhalten bei unterschiedlichen Website-Besuchen und in all seinen digitalen Umgebungen, wie z.B. In-App, iOS oder internetfähigen TV-Geräten, analysiert werden kann.

Nachfrage granularer Datenausgänge

Impression-Level-Targeting muss mit Impression-Level-Reporting vergleichbar sein: Besonders wichtig ist es, seine Produkte zu kennen, die den Verkauf ankurbeln. Allzu oft nutzen Werbetreibende Strategien, um mit den Kampagnen ausschließlich ein Ergebnis zu verfolgen: „Retargeting, weil es funktioniert“. In diesem Szenario wird dann schnell alles in einen Topf geworfen.

Je größer die Detail-Kenntnisse zu einzelnen Produkten, desto besser die Conversion Rates, die auch auf den unteren Ebenen zu Optimierungen führen - sowohl innerhalb der Werbekampagne als auch auf der eigenen Website des Werbetreibenden. Es öffnet Türen für mehr Verständnis gegenüber Verbrauchern und wirkt letztlich auch positiv auf die Markenführung. Zudem ist es die einzige Möglichkeit, Conversions zu validieren.

Der richtige KPI lautet, den Verbraucher verstehen

Also egal, welcher KPI gewählt wird, es muss sichergestellt sein, dass die Daten, die etwas über den Verbraucher mitteilen, auch etwas über den Entscheidungsweg aussagen. Sicher ist, dass das zuletzt angesehene Produkt, das mittels Retargeting beworben wird, grundlegende Performance-Daten generieren kann. Sofern dies der einzige Fokus ist, riskiert man allerdings, den Kunden zu verlieren. Eine schlechte Retargeting-Kampagne zeigt dem Konsumenten etwas, dass dieser eventuell gar nicht mehr will, bereits hat oder nie haben wollte. Das zu vermeiden, ist viel entscheidender als langfristig die ROI-Statistik zu pimpen.

Data-Driven-Marketing und Retargeting-Maßnahmen sind nichts Neues. Fakt ist und bleibt, die Meisterschaft wird auf der nächsten Ebene gewonnen. Lasst uns das "RE" weglassen. Data-Driven-Marketing ist genauso wenig limitiert wie unsere Fantasie.