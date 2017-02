Zu früh totgesagt: RethinkDB bekommt neues Zuhause bei der Linux Foundation

Nach einer ungewissen Zukunft ist jetzt klar: RethinkDB wird aktiv weiterentwickelt – ab jetzt unter dem Dach der Linux Foundation.

Die Weiterentwicklung von RethinkDB geht doch weiter. Nachdem die Firma hinter dem Datenbanksystem ihre Geschäfte im Oktober 2016 einstellen musste, weil kein nachhaltiges Unternehmen aufgebaut werden konnte, kommt man jetzt in der Linux Foundation unter, damit ist die aktive Weiterentwicklung unter Open-Source-Lizenz gesichert.

RethinkDB: Firma hinter dem System musste aufgeben

RethinkDB ist vor allem als System für Realtime-Webapps und skalierbar gedacht. Nach dem Ende des Unternehmens dahinter sollte RethinkDB als Open-Source-Projekt weiterleben, wofür ein kleines Team aus ehemaligen Mitarbeitern gegründet wurde. Namhafte finanzielle Unterstützer gab es da aber noch nicht. Jetzt hat die Cloud Native Computing Foundation die Rechte am Source-Code gekauft und sie der Linux Foundation übertragen, womit die aktive Weiterentwicklung für die Zukunft gesichert ist.

Das im Oktober gegründete Open-Source-Team soll sich auch nach dem Übergang in die Foundation weiterhin die Entwicklung leiten. Unternehmen können das System also weiterhin produktiv einsetzen. Die Website, die Github-Organisation und die Social-Media-Accounts werden auch wie bisher weitergeführt.

Rethink DB: Neue Releases schon in Kürze

Durch den Eintritt in die Linux Foundation kann RethinkDB jetzt auch Spenden annehmen, schreibt Michael Glukhovsky auf dem RethinkDB-Blog. Jetzt sollen noch das Design und die umfassende Dokumentation in eine Open-Source-Lizenz überführt werden. In Kürze soll es schon den Bugfix-Release 2.3.6 und den Feature-Release 2.4 geben.

Auch spannend: Seit November ist Microsoft Platinum-Mitglied der Linux-Foundation – dem neuen Zuhause von RethinkDB.