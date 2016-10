Revolution im Automobilbereich: Wie Tesla mit seiner Ankündigung mal wieder für Aufsehen sorgt

Die Transformation der Automobilbranche ist gerade ein ganz spannendes Theaterstück. Alle Akteure geben ihr Bestes – und die Zuschauer profitieren, schreibt Alain Veuve in seiner Transformiert-Kolumne.

Es mangelt nicht an tollen, ernsthaften, traurigen, lächerlichen und absurden Episoden. Von allen Akteuren. Und die Spekulationen darüber, was denn nun in dieser technologiegetriebenen Umwälzung relevant wird und wer auf das richtige Pferd setzt – und für die Deutschen ganz wichtig – wer als Verlierer und wer als Gewinner vom Platz gehen wird, reißen nicht ab. Im Gegenteil, sie werden von Tag zu Tag mehr.

Der Game-Changer ist nicht die Elektromobilität sondern das autonome Fahrzeug

Ich habe vor ein paar Wochen in einem Artikel mit dem ketzerischen Titel „Die Automobilbranche steht vor dem Abgrund – bald wird sie einen Schritt weiter sein“ dargelegt, dass es eben nicht die Elektromobilität, sondern das autonom fahrende Auto sein wird, welches die Branche wirklich umbricht. Elektromobilität macht trotzdem, gerade auch unter dem Aspekt des Energiewandels, Sinn. Für die Neudefinition der Mobilität indes ist sie nur Hilfstechnologie.

Vor diesem Hintergrund wirkten die Auftritte der etablierten Hersteller auf der Paris Auto Show 2016 ein wenig verquert. So kamen mir VW, Mercedes und Co. ein wenig so vor, wie eine Gruppe Kinder die voller Elan der vermeintlichen Wurfbahn eines Balles nachrennen und dabei nicht bemerken, dass der Erwachsene den Ball gar nicht geworfen hat. Das was es zu erreichen gilt ist „Level 5 Autonomie“ und nicht Elektromobilität. Die sollte man heute eigentlich schon können.

Auf dem Weg zur gesellschaftlichen Akzeptanz von selbstfahrenden Autos

Dass Tesla am Donnerstag neue Auto-Pilot-Technologie ankündigt, war nicht so unerwartet wie das Musk in seinen wohl bewusst kryptischen Tweets angekündet hatte. Zwar wäre auch ein Finanzprodukt logisch gewesen, aber um die Autopilot-Funktionalität gab es in den letzten Wochen einen regelrechten Teppich an Meldungen und Aktionen. Und oft bekam Tesla sozusagen Schützenhilfe.

Letztes Beispiel ist der von Alexander Dobrindt initiierte Brief an alle Tesla-Eigentümer in Deutschland, in welchem er ihnen, das was schon in der Bedienungsanleitung eines jeden Teslas steht, nochmals als „gedrucktes Wort“ mitgab. Das mediale Echo war gewaltig und seit dieser Aktion dürfte nun wirklich jeder und jede in Deutschland mit einem Grundinteresse in Sachen Auto wissen, dass es einen solchen Autopiloten bei Tesla gibt.

Vordergründig stellte sich Tesla natürlich stur, aber man muss keinen Zweifel daran haben, dass man sich über diese Aktion in Palo Alto insgeheim wohl ganz besonders freute. Denn wenn etwas entscheidend sein wird in der Einführung von „Level 5 Autonomie“, dann ist es nicht die Technologie an sich, sondern die rasch erreichte gesellschaftliche Akzeptanz. Und die erreicht man nur dadurch, indem man den neuen Technologien den Schrecken nimmt.

Eine Pressemitteilung, nichts weiter

Und so wurde Donnerstagmorgen eine relativ banale Pressemitteilung zum Auftakt ins Zeitalter einer neuen Mobilität. Das fand ohne große Show statt – was in Zeiten in denen wir den Mercedes-Chef in Jeans und Sneakers in einer durchorchestrierten Produktankündigung sehen schon ein wenig ironisch ist. Man darf das allerdings auch nicht überbewerten, denn wahrscheinlich ist Tesla einfach ein weiteres Mal Opfer ihrer Geschwindigkeit geworden. Die Entscheidung, die Autopilot-Hardware in die Produktion zu bringen, fiel wohl vor wenigen Tagen. Ergo muss man es auch ankünden.