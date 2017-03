Digitaler Wunschzettel: Was der neue Bahnchef jetzt tun muss

Richard Lutz wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Chef der Deutschen Bahn. Ein digitaler Wunschzettel.

Es waren turbulente Wochen bei der Deutschen Bahn. Die Suche nach einem Nachfolger für den im Januar überraschend zurückgetretenen Chef Rüdiger Grube gestaltete sich schwieriger als gedacht. Als Favorit galt zunächst Ronald Pofalla, der seit Januar auch im Infrastruktur-Vorstand des einstigen Staatskonzerns sitzt. Doch ein Wechsel des früheren Kanzleramtsministers kam vielen Beteiligten offenbar zu früh, die SPD bekundete sogar lautstark Protest.

Bahnchef: Richard Lutz beerbt Rüdiger Grube

Nun ist ein Nachfolger offenbar gefunden. Der bisherige Bahn-Finanzvorstand Richard Lutz soll an die Spitze des Staatskonzerns rücken. Dies berichten mehrere Medien unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Lutz werde bei der Aufsichtsratssitzung in der nächsten Woche zum Nachfolger von Rüdiger Grube ernannt, sagten demnach mehrere mit der Personalie Vertraute.

Der bisherige Finanzvorstand Richard Lutz soll Rüdiger Grube als neuen Bahnchef beerben. (Foto: dpa)

Auf den 52-jährigen kommen in den nächsten Monaten große Aufgaben zu: Lutz muss die vom Vorgänger Grube ausgerufene Pünktlichkeitsoffensive fortführen. Vor allem aber wird er die Digitalisierung des angestaubten Konzerns rapide vorantreiben müssen. Trotz sichtbarer Bemühungen in den letzten Jahren hat die Deutsche Bahn noch in vielen Bereichen Nachholbedarf. Wie wäre es hiermit?

Funktionierende Sitzplatzreservierungen

Entschuldigung, könnten Sie mal? Mit den Sitzplatzreservierungen in den Zügen ist es ja so eine Sache. Sie kosten ein kleines Vermögen, aber funktionieren oft nicht. Entweder fällt die elektronische Anzeige über den Sitzen komplett aus oder ein vager „ggf. freigeben“-Hinweis leuchtet einem vorwarnend Gesicht. Zank unter den Fahrgästen ist vorprogrammiert. Wenn der Zug besonders gut gefüllt ist, müssen Plätze vom rechtmäßigen Inhaber sogar im Nahkampf zurückerobert werden. Zwar hat die Bahn das System im vergangenen Jahr umgestellt. Statt per Diskette werden die Reservierungen jetzt über Funk eingelesen. Das funktioniert aber offenbar noch nicht überall. Mehr Zuverlässigkeit wäre dennoch cool.

Beacons in jedem Bahnhof

Bahnkunden speichern ihre Fahrkarte immer öfter auf ihrem Smartphone. Eine Ressource, die der neue Bahnchef ruhig besser ausschöpfen könnte. Wie wäre es beispielsweise mit Beacons in allen Bahnhöfen? Über die kleinen Bluetooth-Sender könnten Reisenden nützliche Zusatzdienstleistungen angeboten werden, etwa die spontane Buchung einer Sitzplatzreservierung zum Sonderpreis oder Push-Benachrichtigungen bei kurzfristigen Gleisänderungen. Auch ein kostenloser Zugriff auf einen digitalen Zeitungskiosk zur Verkürzung der Wartezeit an den Bahnsteigen wäre denkbar. Immerhin: Die Technologie hat die Deutsche Bahn in Zusammenarbeit mit dem Außenwerber Ströer schon vor über zwei Jahren an ausgewählten Bahnhöfen getestet. Seitdem hat man aber nichts mehr gehört. Warum eigentlich nicht?

Besserer Zugang zu intermodalen Reiseanbietern

Sieben Uhr morgens, irgendwo in Hannover: Ein Reisender öffnet die Bahn-App und gibt das Ziel ein, beispielswiese die Hofburg in Wien. Kurz darauf erhält er verschiedene Reisemöglichkeiten, die Strecken mit Bus, Bahn, Flugzeug, Carsharing und Leihfahrrad kombinieren. Und das zum jeweils günstigsten Preis. So schön könnte die Zukunft der Deutschen Bahn aussehen, wenn sich der Konzern stärker für intermodale Reiseanbieter öffnen würde. Durch die direkte Integration von Apps wie Flinkster, Flixbus oder „Call a Bike“ könnte die Bahn-App zum ultimativen Mobilitätshub werden. Das dürfte auch zusätzlichen Umsatz in die Kassen spülen. Wie es richtig geht, zeigt übrigens das aufstrebende Startup Goeuro.

Ein Digital-Ticket auch für Pendler

Wer beruflich viel mit der Bahn reist, greift in der Regel zu einem personalisierten Monatsticket ohne Zugbindung. 300 Euro kostet der Spaß. Die Sache hat bloß zwei Haken: Weder gibt es die Option eines E-Tickets für das Smartphone, noch besteht die Möglichkeit, bei einem Verlust kostenfrei Ersatz zu bekommen. Wünschenswert wäre also, das gebuchte Pendler-Ticket entweder als PDF herunterladen oder direkt auf dem Smartphone vorzeigen zu können. Auch ökologisch betrachtet wäre das im Interesse der Bahn. Für Tickets gewöhnlicher Zugnutzer geht das ja auch schon lange.

WLAN auch in IC-Zügen

Immerhin: Nach der großen WLAN-Offensive im vergangenen Jahr forciert die Bahn jetzt auch drahtloses Internet in Regionalzügen. Dumm nur, dass viele Fahrgäste auch weiterhin in IC-Zügen sitzen werden. Dort fehlt es bislang jedoch an der technischen Infrastruktur. Ein schnelles nachrüsten würden Kunden sicher begrüßen.

Was wünscht ihr euch vom neuen Bahnchef?

Mit Material von dpa