RIP: Facebook erklärt zahlreiche Nutzer für tot

Am Freitag hat Facebook viele seiner Nutzer für tot erklärt. Am oberen Rand des Profils ist ein Banner zu sehen, der darüber informiert. Auch Zuckerberg ist betroffen.

Facebook erklärt seinen CEO für tot: „Remembering Mark Zuckerberg"

Am Freitag war auf zahlreichen Facebook-Profilen ein Banner zu sehen, das Besucher des Profils auf das Ableben des Facebook-Nutzers hinwies. Facebook bietet die Möglichkeit zu melden, wenn ein Nutzer verstorben ist, um anschließend das Profil in eine Art Kondolenzbuch zu verwandeln.

Das Problem in diesem Fall war aber, dass die Nutzer keinesfalls verstorben waren und sie die Banner auf ihren eigenen Profilen vorfanden. Auf Twitter posteten viele Screenshots. Das Problem war nicht auf allen, aber vielen Accounts zu sehen. Mittlerweile dürfte aber auch Mark Zuckerberg, laut seinem Facebook-Profil, wieder am Leben sein.

„Wir hoffen, die Menschen, die Mark lieben, finden Trost in den Dingen, die andere teilen, um an ihn zu erinnern und sein Leben zu feiern," konnte man dort noch vor kurzem lesen.

Auch mein Account war betroffen:

thought it's just a cold but apparently i'm already dead pic.twitter.com/kK02J04EYq — Teresa Hammerl (@colazioneAroma) November 11, 2016

Facebook: Vermutlich ein Bug

“Appears to be a bug, not compromised accounts” Facebook spox tells me — Hadas Gold (@Hadas_Gold) November 11, 2016

Dabei dürfte es sich um einen Bug und keinen Hack gehandelt haben, verriet ein Facebook-Sprecher der Politico-Journalistin Hadas Gold. Wir haben Facebook ebenso um einen Kommentar dazu angefragt und werden den Artikel updaten, wenn wir mehr erfahren.

Oh my god FACEBOOK KILLED EVERYONE pic.twitter.com/UGPfYQj6DA — Mike Murphy (@mcwm) November 11, 2016

I have survived the Facebook apocalypse. Unfortunately a lot of my coworkers did not, nor did Zuck. RIP. pic.twitter.com/o2xmhpmeW3 — Alyson Shontell (@ajs) November 11, 2016

oh finally an explanation, i've died and gone to hell pic.twitter.com/MEmWwmqHNC — amy (@arb) November 11, 2016