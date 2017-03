Rock the Blog: Experten geben Tipps, wie ihr richtig durchstartet

Anzeige

Am 24. März 2017 findet im Rahmen der CeBIT in Hannover eine der größten Bloggerveranstaltungen Europas statt – Rock the Blog. Viele internationale Sprecherinnen und Sprecher namhafter Unternehmen entern die drei Event-Bühnen.

Auch in diesem Jahr widmen die „CeBIT Global Conferences“ ihren Freitag (24. März 2017) den Bloggern. Rock the Blog, so heißt das erfolgreiche Freitagsformat der Computermesse, gilt als beliebtes Bloggerevent in Europa.

Auf die Besucher warten neben herausragenden Keynotes von internationalen Speakern auch brandneue Formate wie Live Hacks, Herzblatt, Speed-Dating oder Germany's Next Topblogger. Rock the Blog ist keine klassische Bloggerkonferenz, sondern eher ein großes Branchentreffen, bei dem auch reichlich Zeit für Austausch und Networking bleibt.

Für 2017 wurde die Themenvielfalt mit den Bereichen Media & Technology, Lifestyle, Automotive, Finance und Politics & Law noch einmal erhöht. Ziel der Vorträge auf allen drei Bühnen ist das gleiche: Es sollen den Zuhörern Beiträge vermittelt werden, die ihnen helfen, den eigenen Blog aufzubauen, auszubauen oder damit Geld zu verdienen. Kurz gesagt: Rock the Blog will Blogger weiter voranbringen. Dabei sein sollten also alle Blogger, Unternehmen, Agenturen und einfach jeder, der Spaß und Interesse an diesen Themen hat.

